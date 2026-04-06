"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari

Ni con 'brujería'. Álvaro Morales debutó en el banquillo del Peluche Caligari con una dolorosa derrota 5-2 frente a Los Aliens, resultado que prolonga la crisis del equipo, que ya suma cinco caídas consecutivas y se mantiene como el único conjunto sin conocer la victoria en el Split 4 de la Kings League México.

Tras un arranque catastrófico, los hermanos Montiel apostaron por el polémico analista como técnico, en busca de un golpe de timón. Sin embargo, en su presentación poco pudo hacer para evitar que el equipo se hunda aún más en el fondo de la tabla.

Pelucha Caligari fue derrotado por un marcador final de 2-5 | X: @PelucheCaligari

Declaraciones del 'Brujo'

La verdad es que me siento enojado, frustrado… es parte de la inexperiencia. Pero como le dije a mis jugadores, esta derrota me la trago absolutamente yo

Álvaro Morales gritando con euforia a sus jugadores en el campo | X: @kingsleague_mex

El nuevo estratega no esquivó la responsabilidad y dejó claro que el golpe sirve como aprendizaje en su incursión dentro del formato de la Kings League.

“Es totalmente mi derrota por la falta de experiencia, pero si algo he aprendido en mi vida es que cuando el colmillo se me afila, doy de lo mejor”, aseguró en entrevista con RÉCORD.

Un futbol 'diferente'

Morales también admitió que, aunque estudió a fondo el reglamento y analizó partidos previos, la exigencia real supera cualquier preparación teórica.

Siempre he lamentado que no exista una máquina del tiempo para llegar con toda la experiencia al momento justo. Este partido me sirvió muchísimo, porque no es lo mismo estudiar las reglas y los juegos anteriores que vivirlo en carne propia

A pesar del complicado panorama, el “Brujo” rescató la actitud de su plantel, al que ve con la disposición necesaria para revertir la situación.