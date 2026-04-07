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Debanhi Escobar: revelan el último audio que envió antes de desaparecer

El último audio de Debanhi volvió a viralizarse en redes sociales./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:04 - 06 abril 2026
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A más de dos años de los hechos, la historia continúa marcada por contradicciones en los peritajes y cuestionamientos hacia las autoridades

El caso de Debanhi Escobar sigue siendo uno de los más emblemáticos en México en materia de violencia contra las mujeres. A más de dos años de su muerte, nuevas discusiones han surgido tras el estreno de una producción documental que retoma los hechos y evidencia irregularidades en la investigación.

La joven, de 18 años, desapareció en abril de 2022 en Nuevo León, lo que desató una intensa movilización social y una cobertura mediática que se mantuvo durante semanas debido a las circunstancias del caso.

El caso Debanhi Escobar vuelve a la conversación tras el estreno de un documental./ RS

¿Qué revela el documental sobre el caso Debanhi Escobar?

La docuserie titulada “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?” presenta una reconstrucción de los hechos, incorporando testimonios, material recopilado durante la investigación y la perspectiva de sus padres, quienes han denunciado inconsistencias desde el inicio.

Uno de los elementos que vuelve a llamar la atención es un audio enviado por la joven antes de desaparecer, en el que expresa preocupación por el ambiente en el que se encontraba:

“No te quiero meter miedo ni nada pero te estoy diciendo las cosas como están pasando, sabes, ya se está volviendo esto un pedote de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres”.

El material audiovisual también pone énfasis en las fallas en los procesos de investigación, así como en las contradicciones entre los peritajes realizados por distintas autoridades.

Las inconsistencias en los peritajes mantienen el caso sin resolverse./ RS

Cronología del caso: desaparición, hallazgo y dudas

Los hechos se remontan al 9 de abril de 2022, cuando Debanhi acudió a una reunión en el municipio de Escobedo. Durante la madrugada, quedó sola, situación que marcó el inicio de su desaparición.

Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue localizado el 21 de abril dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla, un sitio que previamente ya había sido inspeccionado sin resultados, lo que generó cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.

Otro punto que ha mantenido viva la polémica es la diferencia en las conclusiones sobre la causa de muerte. Mientras una versión oficial señaló una lesión en el cráneo, otro análisis determinó que se trató de asfixia por sofocación, lo que dejó abierta la incertidumbre.

A lo largo del tiempo, los padres de la joven, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, han insistido en la necesidad de esclarecer el caso, denunciando falta de transparencia y pidiendo que se identifique a los responsables.

El documental retoma testimonios y evidencia sobre la investigación./ RS

El impacto del caso trascendió lo judicial, convirtiéndose en un referente de la exigencia social contra la violencia de género y la impunidad.

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