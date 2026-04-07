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Artemis II explorará el lado oscuro de la Luna: qué es y por qué es clave para la NASA

La misión Artemis II retomará la exploración tripulada más allá de la órbita terrestre./ X: La misión Artemis II retomará la exploración tripulada más allá de la órbita terrestre.
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:56 - 06 abril 2026
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Una de sus principales características es su superficie más accidentada y con mayor número de cráteres

La misión Artemis II marcará un momento histórico en la exploración espacial al llevar astronautas a orbitar la Luna y sobrevolar el llamado lado oscuro o lado oculto, una zona que nunca ha sido visitada directamente por seres humanos.

Aunque comúnmente se le conoce como “lado oscuro”, en realidad esta región no permanece en oscuridad permanente, sino que recibe luz solar al igual que el resto del satélite. El término hace referencia a que es la cara de la Luna que no es visible desde la Tierra debido a su rotación sincronizada.

Astronautas de Artemis II sobrevolarán una región nunca explorada por humanos./ X: @NASA

¿Qué es el lado oculto de la Luna y por qué es tan importante?

El lado oculto de la Luna es la mitad del satélite natural que siempre está orientada en dirección opuesta a nuestro planeta. Durante décadas, esta zona ha sido objeto de estudio a través de sondas y misiones no tripuladas, pero nunca ha sido observada directamente por astronautas.

Una de sus principales características es su superficie más accidentada y con mayor número de cráteres, en contraste con la cara visible, donde predominan grandes llanuras volcánicas. Esta diferencia ha despertado el interés científico para comprender mejor la formación de la Luna.

Además, esta región es clave para la investigación espacial porque ofrece un entorno ideal para futuras tecnologías, como radiotelescopios, al estar protegida de las interferencias de la Tierra.

Artemis II: la misión que cambiará la exploración lunar

La misión Artemis II, programada como parte del regreso de la NASA a la Luna, llevará a una tripulación a realizar un sobrevuelo alrededor del satélite. Durante esta travesía, los astronautas podrán observar por primera vez de manera directa el lado oculto.

La NASA busca avanzar en la exploración lunar con la misión Artemis II./ X: @NASAArtemis

Este vuelo no implicará un alunizaje, pero sí representa un paso fundamental para futuras misiones, como Artemis III, que busca llevar nuevamente humanos a la superficie lunar.

El recorrido permitirá validar tecnologías, sistemas de navegación y condiciones de vuelo necesarias para misiones más complejas en el futuro, incluyendo planes de exploración a Marte.

El interés por esta misión también radica en su carácter histórico, ya que será la primera vez en décadas que astronautas viajen más allá de la órbita terrestre baja, retomando el legado de las misiones Apolo.

El sobrevuelo del lado oculto de la Luna representa uno de los momentos más esperados del programa Artemis, ya que permitirá ampliar el conocimiento humano sobre una región que, hasta ahora, ha permanecido fuera del alcance directo de la exploración tripulada.

El lado oscuro de la Luna no siempre está en sombra, solo no es visible desde la Tierra./ X: @NASA
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