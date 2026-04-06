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Contra

Detienen a Benjamín López en Chiapas por meme: pasó 9 horas preso y pagó multa

El creador de contenido pasó 9 horas en la cárcel por una imagen editada con IA./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:48 - 06 abril 2026
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Un joven fue castigado en Chiapas con cárcel y multa tras publicar un meme con inteligencia artificial

Un caso ocurrido en Nuevo San Juan Chamula, en Las Margaritas, Chiapas, ha generado polémica luego de que un creador de contenido fuera sancionado por autoridades locales tras publicar un meme en redes sociales.

El joven, identificado como Benjamín López, compartió una imagen editada con inteligencia artificial en la que aparecía cruzando un río mientras era atacado por cocodrilos. La fotografía fue tomada en el centro ecoturístico Sak’ Chen durante el periodo de Semana Santa.

Autoridades ejidales impusieron una multa de 5 mil pesos al joven./ RS

¿Por qué detuvieron a un creador de contenido en Chiapas?

De acuerdo con los hechos, la publicación no fue bien recibida por las autoridades ejidales, quienes consideraron que el contenido afectaba la imagen de la comunidad. Ante esto, decidieron intervenir y procedieron a detener al joven.

Como parte de la sanción, Benjamín López permaneció 9 horas en la cárcel y tuvo que pagar una multa de 5 mil pesos para recuperar su libertad. La medida se aplicó bajo las normas internas de la comunidad.

El caso ha llamado la atención debido a que la sanción se originó únicamente por la difusión de una imagen en redes sociales, lo que ha generado cuestionamientos sobre los límites de este tipo de acciones.

El meme fue creado con una foto tomada en el centro ecoturístico Sak’ Chen./ RS

Debate por usos y costumbres en comunidades

Tras lo ocurrido, el propio creador de contenido publicó un mensaje en el que reconoció su error y aceptó la sanción impuesta, señalando que se trata de acuerdos comunitarios que deben respetarse dentro de la localidad.

Habitantes de la zona han señalado que este tipo de situaciones no son nuevas, ya que forman parte de la aplicación de los usos y costumbres que rigen en algunas comunidades indígenas.

La sanción se aplicó bajo los usos y costumbres de la comunidad./ RS
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