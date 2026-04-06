Metro CDMX homenajea a Rocío Dúrcal con exposición fotográfica: dónde está y qué ver

El Metro de la Ciudad de México rinde tributo a una de las voces más emblemáticas de la música en español con una exposición dedicada a Rocío Dúrcal, artista que logró conquistar al público mexicano con su interpretación del género ranchero.

La muestra reúne una colección de imágenes que recorren distintas etapas de su carrera, permitiendo a los visitantes conocer más sobre su evolución artística y su estrecha relación con México, país donde consolidó gran parte de su éxito.

La muestra conmemora el 20 aniversario luctuoso de Rocío Dúrcal./ Metro CDMX

¿Dónde está la exposición de Rocío Dúrcal en el Metro CDMX?

El homenaje puede visitarse en la estación División del Norte de la Línea 3 del Metro, un punto estratégico dentro de la red de transporte que facilita el acceso a miles de usuarios diariamente.

Esta exposición forma parte de las actividades conmemorativas por el 20 aniversario luctuoso de la cantante, motivo por el cual se busca recordar no solo su trayectoria musical, sino también su impacto cultural en varias generaciones.

Además de las fotografías, el recorrido incluye detalles sobre su vida personal, así como referencias a colaboraciones con artistas de distintas épocas, lo que permite ofrecer una visión más completa de su legado.

Fotografías inéditas y momentos clave de la carrera de Rocío Dúrcal forman parte de la exposición./ Metro CDMX

Un homenaje que revive su historia y legado

Rocío Dúrcal es considerada una figura clave en la difusión de la música mexicana a nivel internacional, lo que explica el profundo cariño que el público del país mantiene hacia su figura.

La exposición en el Metro no solo destaca su carrera artística, sino que también permite a nuevas audiencias descubrir su importancia dentro de la música latina, manteniendo vigente su memoria.

Este tipo de iniciativas forman parte del enfoque del Metro CDMX por impulsar espacios culturales dentro de sus instalaciones, acercando el arte y la historia a millones de personas en su vida cotidiana.

Al integrar elementos visuales y narrativos, la muestra ofrece una experiencia accesible y enriquecedora, que combina entretenimiento con difusión cultural en un entorno urbano.