¿Nuevo romance? Santa Fe Klan es captado con boxeadora mexicana
Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real de Santa Fe Klan, es uno de los máximos representantes del rap en México, con éxitos como ‘Por mi México’, ‘Te iré a buscar’ y ‘Debo entender’.
Además, ha logrado ganarse el cariño y respeto del público, principalmente por mantener su esencia humilde pese a la fama.
Sin embargo, ahora su nombre vuelve a ser tendencia, pero por un tema del corazón.
De acuerdo con publicaciones en redes sociales, Santa Fe Klan ha sido relacionado con la boxeadora mexicana Camila ‘Magnífica’ Zamorano, a quien habría visitado recientemente en su casa, ubicada en la colonia Pueblitos, en Hermosillo, Sonora.
Durante esa visita, el cantante le llevó serenata con canciones como:
‘Tatuajes’ de Joan Sebastian
‘Amor platónico’ de Los Tucanes de Tijuana
Imágenes virales alimentan rumores
En las imágenes que se han vuelto virales, se puede ver a Santa Fe Klan y a la ‘Magnífica’ Zamorano muy cercanos.
En algunas aparecen en un restaurante, donde aparentemente tuvieron una cena romántica con ramos de rosas, mientras que en otras se les observa en una casa en obra negra, sentados en sillas de plástico mientras beben algo.
¿Confirmado el romance?
Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido una relación.
No obstante, el hecho de que Santa Fe Klan haya viajado de Guanajuato a Sonora para visitarla, llevarle serenata y pasar tiempo juntos ha sido interpretado como una señal de que el cantante podría estar interesado en formalizar con la pugilista.
¿Quién es Camila ‘Magnífica’ Zamorano?
Camila ‘Magnífica’ Zamorano es una boxeadora de 18 años, originaria de Hermosillo, Sonora.
Es reconocida como la campeona mundial más joven en la historia del boxeo femenil, luego de vencer a la japonesa Mika Iwakawa para quedarse con el cinturón mundial de Peso Átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
En su carrera profesional suma 14 peleas, todas ganadas, incluyendo dos defensas de su título mundial.