Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Nuevo romance? Santa Fe Klan es captado con boxeadora mexicana

Santa Fe Klan fue noqueado por la belleza de La Magnífica Zamorano/IG: @santa_fe_ofical_/camilazamoranohmo
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 17:50 - 06 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Reportes señalan que el rapero viajó hasta la casa de la deportista en Sonora para llevarle serenata

Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real de Santa Fe Klan, es uno de los máximos representantes del rap en México, con éxitos como ‘Por mi México’, ‘Te iré a buscar’ y ‘Debo entender’.


Además, ha logrado ganarse el cariño y respeto del público, principalmente por mantener su esencia humilde pese a la fama.


Sin embargo, ahora su nombre vuelve a ser tendencia, pero por un tema del corazón.


De acuerdo con publicaciones en redes sociales, Santa Fe Klan ha sido relacionado con la boxeadora mexicana Camila ‘Magnífica’ Zamorano, a quien habría visitado recientemente en su casa, ubicada en la colonia Pueblitos, en Hermosillo, Sonora.


Durante esa visita, el cantante le llevó serenata con canciones como:

  • ‘Tatuajes’ de Joan Sebastian

  • ‘Amor platónico’ de Los Tucanes de Tijuana

El rapero mexicano al parecer está estrenando romance con una boxeadora mexicana/IG: @santa_fe_ofical_

Imágenes virales alimentan rumores

En las imágenes que se han vuelto virales, se puede ver a Santa Fe Klan y a la ‘Magnífica’ Zamorano muy cercanos.


En algunas aparecen en un restaurante, donde aparentemente tuvieron una cena romántica con ramos de rosas, mientras que en otras se les observa en una casa en obra negra, sentados en sillas de plástico mientras beben algo.

¿Confirmado el romance?

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido una relación.


No obstante, el hecho de que Santa Fe Klan haya viajado de Guanajuato a Sonora para visitarla, llevarle serenata y pasar tiempo juntos ha sido interpretado como una señal de que el cantante podría estar interesado en formalizar con la pugilista.

Santa Fe Klan y La Magnífica fueron captados muy juntos en días recientes/X: @rfsonora

¿Quién es Camila ‘Magnífica’ Zamorano?

Camila ‘Magnífica’ Zamorano es una boxeadora de 18 años, originaria de Hermosillo, Sonora.


Es reconocida como la campeona mundial más joven en la historia del boxeo femenil, luego de vencer a la japonesa Mika Iwakawa para quedarse con el cinturón mundial de Peso Átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).


En su carrera profesional suma 14 peleas, todas ganadas, incluyendo dos defensas de su título mundial.

Camila Zamorano tiene 18 años, pero ya es campeona mundial por el CMB/IG: @camilazamoranohmo
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Música
Últimos videos
Lo Último
20:25 Estadio Akron renueva su césped rumbo al Mundial 2026, tras recibir certificación FIFA
19:57 TRAS LAS REJAS: JOSÉ ALBERTO "N" PODRÍA IR A LA CÁRCEL
19:17 Detienen en Lomas del Tec a 'El Patrón' señalado por agredir a su pareja
18:56 Artemis II explorará el lado oscuro de la Luna: qué es y por qué es clave para la NASA
18:52 ¡Ya Es Mañana! Morat confirma su regreso a México con el YEM World Tour
18:15 Hoy No Circula martes 7 de abril de 2026: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
18:02 André Jardine lo deja claro: América sueña con la Concachampions y el Mundial de Clubes
17:50 ¿Nuevo romance? Santa Fe Klan es captado con boxeadora mexicana
17:48 Detienen a Benjamín López en Chiapas por meme: pasó 9 horas preso y pagó multa
17:41 De figura a duda: Gudiño falla y Cruz Azul analiza el regreso de Mier en la portería
Tendencia
1
Empelotados Álvaro Morales es despedido de manera sorpresiva: "Te deseamos lo mejor"
2
Contra Paro nacional de transportistas: ¿Qué exigen y cuáles accesos a CDMX estarán bloqueados?
3
Futbol Vinícius rompe el silencio sobre su relación con Xabi Alonso: "no pude conectar con él"
4
Futbol Nacional Pumas a pie en Guadalajara: Autobús se descompone y los deja 'varados'
5
Futbol Concachampions 2025: ¿cuándo y dónde ver Nashville vs América?
6
Futbol Nacional 'Hormiga' González supera marca de Omar Bravo en Chivas; va por récord de Pajarito
Te recomendamos
Estadio Akron renueva su césped rumbo al Mundial 2026, tras recibir certificación FIFA
Futbol
06/04/2026
Estadio Akron renueva su césped rumbo al Mundial 2026, tras recibir certificación FIFA
TRAS LAS REJAS: JOSÉ ALBERTO "N" PODRÍA IR A LA CÁRCEL
Videos
06/04/2026
TRAS LAS REJAS: JOSÉ ALBERTO "N" PODRÍA IR A LA CÁRCEL
Detienen en Lomas del Tec a 'El Patrón' señalado por agredir a su pareja
Lucha
06/04/2026
Detienen en Lomas del Tec a 'El Patrón' señalado por agredir a su pareja
Artemis II explorará el lado oscuro de la Luna: qué es y por qué es clave para la NASA
Contra
06/04/2026
Artemis II explorará el lado oscuro de la Luna: qué es y por qué es clave para la NASA
¡Ya Es Mañana! Morat confirma su regreso a México con el YEM World Tour
Contra
06/04/2026
¡Ya Es Mañana! Morat confirma su regreso a México con el YEM World Tour
Hoy No Circula martes 7 de abril de 2026: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Contra
06/04/2026
Hoy No Circula martes 7 de abril de 2026: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex