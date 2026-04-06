¿Nuevo romance? Santa Fe Klan es captado con boxeadora mexicana

Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real de Santa Fe Klan, es uno de los máximos representantes del rap en México, con éxitos como ‘Por mi México’, ‘Te iré a buscar’ y ‘Debo entender’.



Además, ha logrado ganarse el cariño y respeto del público, principalmente por mantener su esencia humilde pese a la fama.



Sin embargo, ahora su nombre vuelve a ser tendencia, pero por un tema del corazón.



De acuerdo con publicaciones en redes sociales, Santa Fe Klan ha sido relacionado con la boxeadora mexicana Camila ‘Magnífica’ Zamorano, a quien habría visitado recientemente en su casa, ubicada en la colonia Pueblitos, en Hermosillo, Sonora.



Durante esa visita, el cantante le llevó serenata con canciones como: