Adrián Marcelo acepta pelear con Poncho de Nigris, pero pone estas condiciones

¿Adrián Marcelo vs Poncho de Nigris en Ring Royale? Contra lo que muchos pensaban, esta pelea sí podría hacerse realidad, pues el conductor de Radar ya reveló las condiciones para subir al ring frente al influencer regiomontano.

Adrián Marcelo abre la puerta a pelear con Poncho de Nigris

Luego del éxito de la primera edición de Ring Royale, que alcanzó más de 5 millones de vistas en vivo y acumula casi 40 millones en poco más de una semana, el público ya pide una segunda edición.

Esta podría realizarse en abril de 2027, con enfrentamientos aún más mediáticos.

Entre los combates más esperados destaca el de Adrián Marcelo vs Poncho de Nigris, dos figuras regiomontanas que además de ser exitosas, comparten pasado en La Casa de los Famosos.

La primera edición de Ring Royale fue todo un éxito/Ring Royale

Una rivalidad real fuera del ring

Cabe destacar que no son amigos, e incluso existe una rivalidad marcada entre ambos, con intercambio de declaraciones e indirectas.

Por ello, una pelea parecía poco probable… hasta ahora.

Poncho de Nigris se adjudicó un logro al realizar Ring Royale/IG: @ponchodenigris

Las condiciones de Adrián Marcelo para aceptar la pelea

El propio Adrián Marcelo confirmó que sí está dispuesto a pelear, pero solo si se cumplen ciertas condiciones.

Entre ellas, destaca: Ser socio del evento junto a Poncho de Nigris

Incluir a Julio César Chávez como intermediario

No participar como “empleado”, sino como empresario

Somos dos tipos que nos hemos abierto paso en el mundo del entretenimiento. Sí quiero ser, junto con Poncho, socio, y que esa tercera parte sea Julio César Chávez. Cada quien hace su contenido, pero yo no voy a salir en un programa donde él aparece con la corona. Yo voy a subir a ese ring como empresario, no como empleado de alguien, para no demeritar una profesión que es la que más triunfos le ha dado a México en el deporte”, declaró Adrián Marcelo en un podcast.

Adrián Marcelo acepta pelear con Poncho, pero si es parte del negocio/IG: @adrianmarcelo10

Adrián Marcelo reconoce éxito de Ring Royale

Estas declaraciones se suman a un mensaje previo que Adrián Marcelo publicó en redes sociales, donde, aunque dejó claro que no son amigos, reconoció el éxito de Poncho de Nigris.

No somos amigos, pero te respeto Poncho De Nigris y te felicito mucho por lo logrado el domingo. Enhorabuena. Tener la piel gruesa en este negocio no es para todos. Cuando le chingas y te levantas todos los días, aunque el 'viento esté en contra', las cosas tienden a funcionar.