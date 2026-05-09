América vs Toluca: ¿A qué hora y dónde ver la Semifinal de la Liga MX Femenil?

Después de un intenso duelo de ida, la Semifinal de vuelta de la Liga MX Femenil se mueve a la Ciudad de México. El Club América llega con la ventaja de la localía y su poderío ofensivo, mientras que el Toluca confía en su orden táctico para dar la sorpresa y avanzar a la siguiente ronda.

Las Águilas han mostrado gran solidez en el cierre del torneo, al llevar una gran ventaja de 7-1 por el resultado del partido de ida, Toluca se encuentra en números rojos para poder tener una esperanza y disputar su primer final en la historia del club.

Jugadoras de América en celebración contra Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

¿Qué necesita Toluca para pasar?

Para que el equipo dirigido por Gabriel Velasco logre el boleto a la siguiente fase, deberá ejecutar un partido casi perfecto:

Efectividad frente al arco: Toluca necesita ser contundente en las pocas oportunidades que el sistema defensivo azulcrema suele conceder ya que tienen que meter 7 goles en este partido de vuelta.

Anular a las individualidades: El orden defensivo será clave para frenar el flujo de juego de las creativas americanistas y evitar que se sientan cómodas en el último tercio.

Gestión del marcador: Las Diablas deberán buscar un gol temprano que obligue al América a abrir espacios y así aprovechar la velocidad en contragolpe.

Eugenie Le Sommer en celebración con Toluca en el partido contra Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

¿Dónde y a qué hora ver el partido?