América vs Toluca: ¿A qué hora y dónde ver la Semifinal de la Liga MX Femenil?
Después de un intenso duelo de ida, la Semifinal de vuelta de la Liga MX Femenil se mueve a la Ciudad de México. El Club América llega con la ventaja de la localía y su poderío ofensivo, mientras que el Toluca confía en su orden táctico para dar la sorpresa y avanzar a la siguiente ronda.
Las Águilas han mostrado gran solidez en el cierre del torneo, al llevar una gran ventaja de 7-1 por el resultado del partido de ida, Toluca se encuentra en números rojos para poder tener una esperanza y disputar su primer final en la historia del club.
¿Qué necesita Toluca para pasar?
Para que el equipo dirigido por Gabriel Velasco logre el boleto a la siguiente fase, deberá ejecutar un partido casi perfecto:
Efectividad frente al arco: Toluca necesita ser contundente en las pocas oportunidades que el sistema defensivo azulcrema suele conceder ya que tienen que meter 7 goles en este partido de vuelta.
Anular a las individualidades: El orden defensivo será clave para frenar el flujo de juego de las creativas americanistas y evitar que se sientan cómodas en el último tercio.
Gestión del marcador: Las Diablas deberán buscar un gol temprano que obligue al América a abrir espacios y así aprovechar la velocidad en contragolpe.
¿Dónde y a qué hora ver el partido?
Fecha: Lunes 11 de mayo de 2026.
Hora: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).
Sede: Estadio Ciudad de los Deportes.
Transmisión en vivo: Canal 5 / TUDN / ViX