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Futbol

América vs Toluca: ¿A qué hora y dónde ver la Semifinal de la Liga MX Femenil?

Estephania Carrera
Estephania Carrera 15:17 - 09 mayo 2026
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Las Águilas cierran la serie en casa buscando liquidar la eliminatoria ante unas Diablas que intentarán la hazaña en la capital

Después de un intenso duelo de ida, la Semifinal de vuelta de la Liga MX Femenil se mueve a la Ciudad de México. El Club América llega con la ventaja de la localía y su poderío ofensivo, mientras que el Toluca confía en su orden táctico para dar la sorpresa y avanzar a la siguiente ronda.

Las Águilas han mostrado gran solidez en el cierre del torneo, al llevar una gran ventaja de 7-1 por el resultado del partido de ida, Toluca se encuentra en números rojos para poder tener una esperanza y disputar su primer final en la historia del club.

Jugadoras de América en celebración contra Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América en celebración contra Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

¿Qué necesita Toluca para pasar?

Para que el equipo dirigido por Gabriel Velasco logre el boleto a la siguiente fase, deberá ejecutar un partido casi perfecto:

  • Efectividad frente al arco: Toluca necesita ser contundente en las pocas oportunidades que el sistema defensivo azulcrema suele conceder ya que tienen que meter 7 goles en este partido de vuelta.

  • Anular a las individualidades: El orden defensivo será clave para frenar el flujo de juego de las creativas americanistas y evitar que se sientan cómodas en el último tercio.

  • Gestión del marcador: Las Diablas deberán buscar un gol temprano que obligue al América a abrir espacios y así aprovechar la velocidad en contragolpe.

Eugenie Le Sommer en celebración con Toluca en el partido contra Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Eugenie Le Sommer en celebración con Toluca en el partido contra Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

  • Fecha: Lunes 11 de mayo de 2026.

  • Hora: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes.

  • Transmisión en vivo: Canal 5 / TUDN / ViX

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