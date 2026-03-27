VIDEO: Dharius explota contra Santa Fe Klan y lo llama “chapulín” tras polémica con su novia

La escena del rap mexicano vuelve a encenderse. Dharius arremetió contra Santa Fe Klan en redes sociales luego de exhibir una llamada que el guanajuatense habría hecho a su novia, Dhariana, ofreciéndole dinero para participar en un video musical.

El conflicto entre ambos artistas, que en el pasado colaboraron en el tema “Ojos Tumbados”, parece escalar a un nuevo nivel, ahora con señalamientos directos y acusaciones personales.

Dharius exhibió a Santa Fe Klan querer contratar a una de sus parejas para un video musical / FB: @Dhariuseloriginal

La polémica llamada que desató todo

A través de su cuenta de Instagram, Dharius compartió un video en el que se escucha la supuesta llamada de Santa Fe Klan a su pareja, donde le habría ofrecido 50 mil pesos para aparecer en su próximo proyecto musical, el cual estaría enfocado en el género reguetón.

Según lo revelado, este videoclip incluiría también a exparejas de otros raperos con los que Santa Fe Klan mantiene rivalidad, como Gera MX, Alemán y C-Kan. La reacción de Dharius no se hizo esperar y lanzó un mensaje directo contra su colega.

"La única pieza que te falta es la mía, perro. El león cree que todos son de su condición. Mi gente no se vende por nada. Puro Clan Records. A veces estas arriba y a veces estás abajo, chapulín, y te puedes creer bien ver**, pero aún no estás a mi nivel. Túmbate el rollo... y nomas das risa con tu navaja suiza".

Santa Fe Klan quiere hacer un video con exnovias de sus rivales raperos / FB: @santafeklanoficial

Una rivalidad que no es nueva

Aunque en su momento trabajaron juntos, la relación entre Dharius y Santa Fe Klan se ha deteriorado con el paso del tiempo. Desde agosto de 2025 se han reportado varios enfrentamientos entre ambos, incluyendo tensiones en festivales y acusaciones de hostigamiento.

Uno de los episodios más recientes ocurrió durante un evento musical, donde estuvieron a punto de llegar a los golpes y tuvo que intervenir el equipo de seguridad. Incluso, se reportó que Dharius llegó a soltarle una cachetada a Santa Fe Klan.

La rivalidad entre los raperos continúa creciendo tras los enfrentamiento que han protagonizado públicamente / Especial

El rap mexicano, en modo guerra

Hasta ahora, Santa Fe Klan no ha respondido públicamente a las acusaciones, pero el conflicto ya encendió las redes sociales, donde fans de ambos artistas han tomado postura.