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¡Ya Es Mañana! Morat confirma su regreso a México con el YEM World Tour

Morat y el eterno retorno al "ahora": Un reencuentro marcado por la nostalgia de los 90 en México
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 18:52 - 06 abril 2026
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El tiempo en la música es relativo, pero para Morat, el ayer se fue y ya es mañana.

Morat que se ha consolidado como el fenómeno más importante del pop latino contemporáneo, confirmó su regreso a tierras mexicanas como parte de su aclamado YEM World Tour. Más que una serie de conciertos, esta gira representa el inicio de una era donde la madurez y la introspección toman el escenario.

Con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Ya Es Mañana (YEM), Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas invitan a su audiencia a una reflexión profunda sobre el paso del tiempo. En un mundo que corre sin piedad, canciones como “Antes de los 30” se han convertido en el refugio para los niños de los 90 que hoy enfrentan la vida adulta con nostalgia.

YA ES MAÑANA es una actitud y una forma de ver la vida con más libertad, amor y consciencia. Es darse cuenta de que la vida pasa tan absurdamente rápido que cada segundo cuenta

México, el mercado principal de la banda con más de 14.6 millones de oyentes mensuales, será testigo de una evolución sonora radical. En esta nueva etapa, Morat deja atrás el característico sonido del banjo para abrazar una estética noventera y un sonido electro pop que vibra en temas como “Faltas Tú” y “La Policía”.

'Ya Es Mañana': Morat lanza su quinto álbum de estudio | MORAT

A pesar del cambio rítmico, el sello de la casa permanece intacto: las letras de desamor y las historias de corazones rotos siguen presentes en cortes como “Eclipse Solar” y “Desastre Natural”, prometiendo noches de catarsis colectiva en los recintos más importantes del país.

¿CUÁNDO SON LOS CONCIERTOS Y CUÁNDO SALEN A LA VENTA?

Tras agotar 24 fechas consecutivas en estadios y arenas de Chile, Argentina y España, el cuarteto bogotano llegará a las tres ciudades principales de México:

-Ciudad de México: Palacio de los Deportes, 6 y 7 de noviembre.
-Guadalajara: Arena VFG, 20 de noviembre.
-Monterrey: Arena Monterrey, 2 de diciembre.

La preventa Banamex para estos encuentros cargados de narrativa y energía comenzará el 15 de abril a las 11:00 horas, seguida por la venta general un día después.

En el terreno musical, Morat continúa expandiendo su propuesta con lanzamientos recientes como “Te Lo Advertí (Desde Abbey Road)”, en colaboración con Los Mesoneros, y “Tu Cárcel”, un homenaje a Los Bukis que debutó en el lugar 42 del Billboard Colombia Hot 100.

El YEM World Tour promete ser una experiencia masiva y emotiva, reafirmando que Morat no es solo una banda del momento, sino un proyecto que continúa escribiendo su lugar en la historia de la música latina.

Morat convocó a sus fans en México para romper un nuevo Récord Guinness. | IG: @morat
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