WrestleMania 42: Cody Rhodes y su historia en la Vitrina de los Inmortales

Cody Rhodes defenderá su tercer campeonato mundial de WWE ante Randy Orton en WrestleMania 42, algo que ha comenzado a ser recurrente de un tiempo a la fecha, pues el hijo de Dusty se ha convertido en uno de los más queridos por parte de los aficionados.

Pero no siempre fue así, pues en el pasado, Cody era tan solo uno más de la cartelera, aspirando como máximo a ser parte de las luchas de la media cartelera, y si todo le favorecía, con un campeonato de por medio.

Cody Rhodes es tres veces campeón de WWE | wwe.com

Trayectoria de Cody en Mania

Actualmente, Cody Rhodes tiene 40 años y está a punto de estelarizar un evento central más en WWE, pero cuando su camino en WrestleMania inició en 2008, solamente fue parte de una lucha en el pre-show junto a otros 23 luchadores para ser el contendiente número 1 por el ECW Championship; en aquella ocasión perdió.

Pasaron dos años para que Rhodes volviera a ser parte del evento más importante del año, pues en 2010, casualmente enfrentó a Randy Orton, pero también a Ted Dibiase Jr. en una historia relacionada a su equipo The Legacy; en esta ocasión también perdió. Al año siguiente, enfrentó a Rey Mysterio en un mano a mano, consiguiendo su primera victoria en el magno evento.

Cody Rhodes (izquierda) en WrestleMania 26 | wwe.com

Para el 2012, sufrió otra derrota al enfrentarse a Big Show por el campeonato intercontinental en el marco de WrestleMania XXVIII, estuvo ausente de la cartelera para 2013, pero en 2014 regresó para ser parte de la Batalla Real de André el Gigante, misma que no ganó, pues el vencedor fue Cesaro.

Sus siguientes participaciones tuvieron un giro radical, pues tanto en 2015 como 2016 (su última antes de su despido), Cody utilizó su personaje de Stardust para ser parte de luchas de seis por el campeonato intercontinental, pero en ninguna ganó, pues una fue para Daniel Bryan y otra más para Zack Ryder.

Cody Rhodes interpretando a Stardust | wwe.com

El regreso rumbo a la inmortalidad

En su vuelta para 2022 en WrestleMania 38, 'The American Nightmare' tuvo uno de los regresos más impactantes al enfrentarse a Seth Rollins como un rival sorpresa, en esta lucha el ahora luchador rubio sí ganó.

Un año después vino su primer Royal Rumble ganado y, por ende, su primer lucha por el campeonato de WWE, la cual perdió en WrestleMania 39 en contra de Roman Reigns, pero dio paso a que al año siguiente, en WM 40 se diera el movimiento #WeWantCody, el cual utilizaron para que no fuera sustituido por The Rock, pasando a ser evento central ante el 'Jefe Tribal' dos años consecutivos, pero ahora sí consiguiendo la tan ansiada presea.

Regreso de Cody en 2022 | wwe.com

Antes de eso, la noche previa, Cody hizo equipo con Rollins para enfrentarse a The Rock y Roman Reigns, en una lucha que decidiría el tipo de combate del día siguiente.

En cuanto a su participación más reciente, Cody Rhodes fue parte de la gira de retiro de John Cena al enfrentarlo en el cierre de WrestleMania 41, perdiendo para así darle el campeonato 17 al 'Marine', algo nunca antes visto en la WWE. Su siguiente lucha será ante Randy Orton en Mania 42, una vez más con un título mundial en su cintura.