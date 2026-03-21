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Lucha

Tama Tonga es multado por WWE tras filtrar video de ensayos previos

Tama Tonga en WWE | WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:20 - 20 marzo 2026
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¿Sabías de las reglas no escritas en el Wrestling?

Tama Tonga fue sancionado por WWE con una multa económica significativa luego de publicar en redes sociales un video de los ensayos previos a un show.

El luchador compartió el material a través de TikTok, mostrando parte de la preparación interna antes del evento, algo que dentro de la empresa está prácticamente prohibido.

WWE protege el “detrás de cámaras”

Aunque no siempre está escrito de manera oficial, WWE maneja reglas muy estrictas sobre lo que ocurre fuera de cámaras.

Danhausen debutando con la WWE | WWE

Grabar o difundir contenido de ensayos, producción o planeación de combates es visto como una falta grave, ya que rompe la “magia” del espectáculo y expone procesos internos que la empresa busca mantener en secreto.

De hecho, cualquier persona ajena que sea vista merodeando durante estos momentos puede ser retirada de inmediato, reflejando lo delicado que es este tipo de material.

Las reglas no escritas del wrestling

El caso de Tama Tonga vuelve a poner sobre la mesa varias de las reglas no escritas dentro del wrestling profesional, códigos que, aunque no siempre se dicen abiertamente, forman parte de la cultura del negocio:

Matt y Jeff Hardy en Impact Wrestling | IMPACT WRESTLING

  • Existe el mito de que los luchadores samoanos deben “aguantar” golpes a la cabeza, como parte de su identidad dentro del ring.

  • El talento debe saber ubicar siempre la cámara para no romper la narrativa televisiva.

  • Hay un fuerte código de vestidor basado en respeto entre luchadores.

  • Se deben proteger los movimientos finales para mantener su impacto.

  • Rara vez un luchador se levanta inmediatamente después de perder, para mantener la credibilidad.

Reigns es uno de los samoanos de este listado | wwe.com
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