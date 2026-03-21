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Lucha

Jacob Fatu se cobra venganza de Drew McIntyre con brutal plancha sobre una mesa en SmackDown

Jacob Fatu atacando a Drew McIntyre | WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:47 - 20 marzo 2026
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Una rivalidad que sigue escalando en SmackDown

La rivalidad entre Jacob Fatu y Drew McIntyre explotó una vez más en SmackDown, ahora con una escena completamente fuera de control.

Luego de una intensa pelea en el estacionamiento del recinto, Fatu terminó aplicando una brutal plancha sobre McIntyre, estrellándolo contra una mesa en uno de los momentos más impactantes de la noche.

De choques de autos a guerra sin límites

La historia entre ambos ya había escalado peligrosamente desde la semana pasada, cuando McIntyre atacó directamente a Fatu en su lucha que tuvo contra Trick Williams.

Lejos de calmarse, la tensión aumentó. Drew incluso insinuó una posible “renuncia”, solo para regresar esa misma noche y atacar brutalmente a Fatu, dejando claro que todo formaba parte de su juego mental.

Drew McIntyre encara a Nick Aldis | Captura de Pantalla WWE

SmackDown termina en caos total

En este nuevo episodio, la violencia continuó en el estacionamiento, donde el escocés estrelló su auto contra el del samoano, atacándolo sin piedad.

Sin embargo, cuando a Drew le parecía que se había salido con la suya esta vez, Jacob Fatu tomó la ventaja y cobró revancha con una plancha devastadora sobre una mesa que dejó tendido a McIntyre.

El mensaje fue claro: esta rivalidad está en su punto más candente, hasta llegar a las últimas consecuencias. 

WrestleMania 42 en la mira

El origen de esta rivalidad se remonta a cuando Fatu buscaba vengarse de Drew por dejarlo fuera de acción varios meses; hasta le costó el campeonato a McIntyre, permitiendo que Cody Rhodes se quedara con el título.

Cody Rhodes venció después de más de media hora de combate | wwe.com

Desde entonces, ambos han entrado en una espiral de ataques, emboscadas y violencia creciente. Donde el estilo de ambos podría colisionar en una estipulación peligrosa en el escenario más colosal de todos.

Todo apunta a que su enfrentamiento en WrestleMania 42 es prácticamente un hecho, y no sería sorpresa que termine siendo una lucha callejera o una en una jaula de acero, ya que la rivalidad amerita una estipulación del estilo.

Drew McIntyre encara a Jacob Fatu | Captura de Pantalla WWE
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