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Futbol

¡Última prueba! Brasil vence a Egipto en su último amistoso de cara a la Copa del Mundo

Endrick festeja el gol de la victoria ante Egipto | IG: @brasil
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 19:32 - 06 junio 2026
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En su partido 12 con el cuadro carioca, Carlo Ancelotti sacó una victoria con lo justo ante uno de los participantes del Mundial

En el último partido amistoso de la Selección de Brasil de cara a la Copa del Mundo, los dirigidos por Carlo Ancelotti han ganado 2-1 a Egipto en Huntington Bank Field, de Cleveland, Ohio, y aunque victoria al fin, hay algunos detalles para los de la verdeamarelha que no los dejan del todo contentos.

Cabe resaltar que, aunque está convocado, de nueva cuenta Neymar no pudo ser parte de este partido, ya que aún se necesita someter a una última prueba y así saber si podrá ser parte de los jugadores de su nación que busquen la sexta estrella mundialista en la historia.

Brasil venció a Egipto en Ohio | AP

La última prueba antes del comienzo

Cleveland ha sido la sede de este partido que cierra los partidos de preparación para los dirigidos por Carlo Ancelotti; en este encuentro, los brasileños han podido vencer 2-1, con el primero de los dos goles para su causa anotado por Bruno Guimaraes, quien aprovechó un pésimo error del defensor y definió de cara a la portería sin mayor inconveniente.

Los problemas para Brasil vinieron en los siguientes minutos, pues tan solo cuatro minutos más tarde, Mostafa Ziko venció el marco de Alisson Becker en una jugada por la banda izquierda, poniendo el partido empatado a un gol antes de que siquiera llegarán los primeros 15 minutos del duelo.

Afición brasileña festejando la victoria ante Egipto | AP

Pero aún faltaban más problemas para Ancelotti, pues siete minutos depués, al 18', Wesley, lateral por la banda derecha, tuvo que ser sustituido, entrando en su lugar Danilo, el ex jugador de Juventus; aunque Wesley salió caminando, a tan pocos días del debut en el torneo de verano, las alarmas se han encendido y se suman a la preocupación por Ney.

Los cariocas definieron en el segundo tiempo

Un golpe de autoridad cayó en Cleveland para la segunda parte, pues el más joven de Brasil y actual jugador del Olympique de Lyon, Endrick, fue el encargado de anotar el 2-1, gol que posteriormente se convertiría en el de la victoria; la asistencia la puso Raphinha, antiguo rival del juvenil sudamericano en el Clásico de LaLiga.

Para los egipcios, Mohamed Salah ingresó en la segunda parte; sin embargo, no pudo hacer mucho, pues a final de cuentas su equipo se llevó la derrota, pero el 'Faraón' busca llegar de mejor manera a su segundo Mundial después de haber estado lesionado en la edición de Rusia 2018.

Como ya se ha mencionado, pese a estar convocado, la participación de Neymar Jr. en la Copa del Mundo con Brasil no es segura, pues una vez más las lesiones han atacado al brasileño y una resonancia magnética que se llevará a cabo este lunes definirá el futuro de Ney con los de Carlo Ancelotti.

Mohamed Salah en el duelo ante Brasil | AP
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