¡Orton se volvió completamente loco! Resultados de WrestleMania 42 Noche 1

Terminó la primera noche de WrestleMania 42, después de tantos momentos complicados de cara a este momento, Las Vegas fue el lugar en el que se llevó a cabo esta primera velada de emociones que culminó con una versión desatada de Randy Orton.

Cena vistiendo de traje por primera vez después de su retiro | Captura de pantalla

El final de la primera noche

John Cena abrió todo el evento, apareciendo por primera vez en un ring de WWE desde su retiro el pasado 13 de diciembre; esta vez, dejó en claro que ya no es parte de los luchadores de la empresa al aparecer con traje en lugar de con su habitual short y playeras de colores distintos y alusivas a la ocasión.

Sin mucho más por agregar, Cena le dio paso a la primera lucha de la noche, la cual fue entre Jey y Jimmy Uso junto a LA Knight, quienes vencieron a The Vision y IShowSpeed con este último volviéndose 'bueno' para finalmente hacerle una plancha a Logan Paul en la mesa de comentarios en inglés.

Speed terminó festejando con los que eran sus rivales | wwe.com

Lo siguiente fue una lucha no sancionada entre Drew McIntyre y Jacob Fatu, con este último llevándose la victoria de una manera imponente después de atacar al escocés con una caja de herramienta y posteriormente haciendo su movida final dejándolo fuera de combate. A partir de este momento, el show pasó a ser completamente de Netflix a nivel mundial después de haber pasado la primera hora por ESPN.

La primera sorpresa de la noche se dio cuando la lucha fatal de cuatro esquinas entre equipos femeninos tuvo lugar, pero Nikki Bella no se pudo recuperar para este momento, así que entre ella y su hermana presentaron a Paige como la suplente, todo para que al final se convirtiera en la ganadora junto a Brie, dejando fuera de la foto de campeonas a 'Las Fuerzas Irresistibles'.

Paige ha regresado oficialmente a WWE | Captura de pantalla

Sin nada espectacular en la lucha de AJ Lee vs Becky Lynch, 'The Man' terminó venciendo a la ahora excampeona intercontinental para llevarse el título de la media cartelera. La que probablemente fue la mejor lucha de la noche fue Seth Rollins vs Gunther; sin embargo, esta misma terminó sin resultado después de que regresara Bron Breakker, atacando a Rollins y dando paso a la victoria del General del Ring.

Mal final en la primera velada de un evento poco esperado

La probable decepción de la noche fue Stephanie Vaquer vs Liv Morgan, pues el resultado ha entregado a 'La Güerita' como la nueva campeona mundial pesada, pero lo que no ha gustado es la manera de llevar a cabo lo que era una de las luchas más esperadas de la noche, con un final completamente manchado por la interferencia de los amigos de Liv.

Liv Morgan coronándose campeona mundial en WrestleMania 42 | CAPTURA DE PANTALLA DE WWE

John Cena anunció antes del evento central cuál fue la asistencia oficial, con un total de 50,816 aficionados en el Allegiant Stadium; inmediatamente después entró Bianca Belair para dar a conocer la noticia de su embarazo, por lo que quedará fuera por un tiempo más de los cuadriláteros.

El evento central fue Cody Rhodes defendiendo y reteniendo su campeonato mundial de WWE ante Randy Orton, acompañado de Pat McAfee, quien tuvo un papel demasiado importante en el combate; sin embargo, esto funcionó para que el mismo Randy lo atacara al final de la lucha, algo que le costó la derrota.

Finalmente, Orton atacó con un punt kick a Cody, dejando en claro que la rivalidad está muy lejos de terminar. Estos son los combates de la segunda noche: