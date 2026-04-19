Becky Lynch frena el regreso de AJ Lee y le arrebata el título en WrestleMania 42

El esperado regreso de AJ Lee a WrestleMania 42 no tuvo el final soñado. Tras 11 años de ausencia en el magno evento, la luchadora volvió al escenario más grande con la intención de reafirmar su legado, pero se encontró con una Becky Lynch muy astuta.

“The Man” se impuso en el combate por el Campeonato Intercontinental Femenino, destronando a AJ Lee y conquistando el título por tercera ocasión en su carrera, consolidándose como la luchadora con más reinados desde la creación del cinturón.

Becky rompe el invicto de AJ en WrestleMania

AJ Lee llegaba con una marca perfecta de 2-0 en WrestleMania, una estadística que reforzaba su aura de leyenda en este tipo de escenarios. Sin embargo, Becky Lynch cambió la historia.

AJ Lee antes de un combate en WWE | WWE.COM

Con una actuación decente, la irlandesa no solo le arrebató el campeonato, sino que también le propinó su primera derrota en el evento más importante de WWE, rompiendo así uno de los registros más llamativos de la división.

Se termina la hegemonía de AJ sobre Becky

El triunfo también tiene un peso especial en la rivalidad entre ambas. Antes de este combate, AJ Lee mantenía una clara superioridad sobre Becky Lynch con un historial de 4-0 a su favor.

AJ Lee ganando el campeonato IC femenino | Captura de WWE

Con esta victoria, “The Man” finalmente rompe esa hegemonía y suma su primer triunfo ante AJ, equilibrando una rivalidad que parecía completamente inclinada hacia la excampeona.

Además del campeonato, Becky añade un nuevo logro a su carrera, reforzando su lugar como una de las figuras más dominantes de la era moderna dentro de WWE.