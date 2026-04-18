¡De locura! WWE revela el espectacular escenario de WrestleMania 42 en Las Vegas

El escenario de WrestleMania 42 ha sido oficialmente revelado y, como era de esperarse, está a la altura del evento más importante de WWE.

Desde el Allegiant Stadium, la empresa mostró una imponente escenografía llena de pantallas gigantes, estructuras monumentales y efectos visuales que prometen una experiencia inolvidable.

The Grandest Stage of Them All is officially ready for WrestleMania! 🔥



Don't miss #WrestleMania 42 in Las Vegas streaming TOMORROW and SUNDAY on the @espn app! pic.twitter.com/oD6h77PvbU — WWE (@WWE) April 17, 2026

Un escenario digno de “La Vitrina de los Inmortales”

El diseño destaca por su temática en tonos intensos, con fuego, luces y elementos que representan el estilo extravagante de Las Vegas, convirtiéndolo en uno de los sets más llamativos en la historia reciente de WrestleMania.

Además, la pasarela y el área del ring fueron cuidadosamente diseñadas para maximizar el espectáculo tanto para los asistentes como para la audiencia global.

Allegiant Stadium, casa de los Raiders

Así, todo está listo para que WrestleMania 42 haga historia con un escenario que promete robarse las miradas desde el primer momento.