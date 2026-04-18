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Lucha

¡De locura! WWE revela el espectacular escenario de WrestleMania 42 en Las Vegas

Escenario de WrestleMania 42 | CAPTURA DE WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:42 - 17 abril 2026
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WWE presentó oficialmente el escenario del evento más grande del año, con una producción espectacular en el Allegiant Stadium

El escenario de WrestleMania 42 ha sido oficialmente revelado y, como era de esperarse, está a la altura del evento más importante de WWE.

Desde el Allegiant Stadium, la empresa mostró una imponente escenografía llena de pantallas gigantes, estructuras monumentales y efectos visuales que prometen una experiencia inolvidable.

Un escenario digno de “La Vitrina de los Inmortales”

El diseño destaca por su temática en tonos intensos, con fuego, luces y elementos que representan el estilo extravagante de Las Vegas, convirtiéndolo en uno de los sets más llamativos en la historia reciente de WrestleMania.

Además, la pasarela y el área del ring fueron cuidadosamente diseñadas para maximizar el espectáculo tanto para los asistentes como para la audiencia global.

Allegiant Stadium, casa de los Raiders

Así, todo está listo para que WrestleMania 42 haga historia con un escenario que promete robarse las miradas desde el primer momento.

Logo oficial de WrestleMania 42 | wwe.com
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