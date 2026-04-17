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Lucha

WrestleMania 42: Hora, cartelera, dónde ver y todo lo que debes saber acerca de La Vitrina de los Inmortales de WWE

Roman Reigns buscará destronar a CM Punk en su primer evento central | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:55 - 17 abril 2026
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¡Se acabó la espera! El evento más esperado del año para los fanáticos del wrestling tendrá lugar este fin de semana

Ha sido un camino complicado para WWE, entre lesiones, decisiones que muchos fanáticos han considerado equivocadas; sin embargo, todo ha llegado a un final, sábado 18 de abril y domingo 19 del mismo mes, serán las dos noches que servirán de prueba para la empresa y así poder dejar claro que aún están hechos para hacer bien las cosas.

Logo oficial de WrestleMania 42 | wwe.com

Cartelera ambas noches

Noche 1: Sábado 18 de abril

  • Lucha de Relevos Australianos: The Usos & LA Knight vs The Vision (Austin Theory y Logan Paul) & Speed

  • Lucha No Sancionada: Drew McIntyre vs Jacob Fatu

  • Lucha Fatal de 4 Esquinas por los campeonatos femeninos en parejas: The Irresistible Forces: Nia Jax y Lash Legend (c) vs Alexa Bliss y Charlotte Flair vs Lyra Valkyria y Bayley vs Nikki y Brie Bella*

  • Lucha por el Campeonato Intercontinental Femenino: AJ Lee (c) vs Becky Lynch

  • Seth Rollins vs Gunther

  • Lucha por el Campeonato Mundial Femenino: Stephanie Vaquer (c) vs Liv Morgan

  • Lucha por el Campeonato de WWE: Cody Rhodes (c) vs Randy Orton c/Pat McAfee

*En la lucha por los campeonatos en parejas femeninos, reporta PWInsider que Nikki Bella no se ha alcanzado a recuperar de la lesión en uno de sus tobillos, por lo que su lugar lo tomará Paige, recientemente firmada una vez más con la WWE.

Cody Rhodes vs. Randy Orton en Wrestlemania 42 puede ser el Main Event de la Noche 1 | WWE

Todo parece indicar que el evento central de la primera noche será la lucha entre Orton y Rhodes; sin embargo, nada asegura que no pueda haber un cambio de último minuto con Vaquer y Morgan estelarizando la velada de sábado.

Noche 2: Domingo 19 de abril

  • Oba Femi vs Brock Lesnar

  • Lucha de Escaleras por el Campeonato Intercontinental: Penta (c) vs JD McDonaugh vs Dragon Lee vs Je'von Evans vs Rey Mysterio vs Rusev

  • 'The Demon' Finn Bálor vs Dominik Mysterio

  • Lucha por el Campeonato Femenino de WWE: Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley

  • Lucha por el Campeonato de Estados Unidos: Sami Zayn (c) vs Trick Williams

  • Lucha por el Campeonato Mundial Pesado: CM Punk (c) vs Roman Reigns

A esta noche se le podría sumar una lucha más, pues los médicos estaban esperando la evolución de la lesión de Nikki Bella, al no poder regresar, Paige dará la sorpresa y tomará su lugar, por lo que Iyo SKy y Asuka quedan libres para poderse enfrentar en la segunda noche de Mania.

En ambas noches, ESPN tendrá la transmisión de la primera hora, a través de su señal, es decir, un par de luchas por día. En la primera: Los Uso y LA Knight vs Speed y The Vision, además de Drew McIntyre vs Jacob Fatu. En la segunda noche: Penta defendiendo su título en la lucha de escaleras, además de Oba Femi vs Brock Lesnar, la tan esperada lucha que terminará abriendo la Noche de Domingo.

Roman Reigns enfrentará a CM Punk en WrestleMania para cerrar la segunda noche | wwe.com

¿Dónde ver la 'Vitrina de los Inmortales'?

  • Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril

  • Sede: Allegiant Stadium

  • Horario: 4:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Netflix

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