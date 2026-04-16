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Lucha

¿Se pierde WrestleMania? Randy Orton estaría lesionado a días del magno evento

Randy Orton y Pat McAfee se han unido rumbo a WrestleMania | wwe.com
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:19 - 16 abril 2026
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De última hora. Randy Orton estaría lesionado a días de celebrarse WrestleMania 42, donde tendrá una lucha estelar ante Cody Rhodes

Randy Orton ha encendido las alarmas dentro de WWE a solo días de WrestleMania 42, luego de que surgieran reportes que apuntan a una posible lesión que podría comprometer su participación en el evento más importante del año.

De acuerdo con información del Wrestling Observer, uno de los medios más importantes en lucha libre, el veterano luchador no se encontraría al cien por ciento físicamente de cara al fin de semana de WrestleMania, lo que ha generado incertidumbre tanto dentro de la empresa como entre los aficionados.

Randy Orton festeja dentro de la Cámara de la Eliminación en 2026 | wwe.com

¿Qué es lo que se sabe hasta el momento?

Dave Meltzer (editor en jefe del medio) no reveló detalles específicos sobre la gravedad de la molestia; el hecho de que surja a tan pocos días del evento aumenta la preocupación, especialmente considerando el historial físico de Orton y su historial con las lesiones a lo largo de su ilustre carrera.

Randy Orton atacando brutalmente a Cody Rhodes | Captura de Pantalla WWE

Hasta el momento, WWE no ha emitido alguna postura, por lo que todo se mantiene en el terreno de la especulación. Sin embargo, en caso de confirmarse su ausencia o limitación, la empresa tendría que ajustar planes de última hora en una cartelera que ya está prácticamente definida.

La posible baja del “La Víbora” no solo impactaría el desarrollo del show, sino también el evento estelar de una de sus noches, ya que Orton es una de las caras que estelarizarán esta edición del evento más grande de la lucha libre profesional.

Cody Rhodes vs. Randy Orton en Wrestlemania 42 | WWE
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