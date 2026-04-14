Randy Orton puede ganar su campeonato mundial número 15 el próximo sábado en WrestleMania

Randy Orton se ha consolidado como uno de los luchadores más importantes en la historia de la WWE, gracias a una carrera llena de éxitos y títulos. El llamado “Apex Predator” suma un total de 14 campeonatos mundiales, colocándose entre las máximas leyendas de la empresa.

A lo largo de más de dos décadas, Orton ha protagonizado momentos icónicos en los eventos más importantes de la compañía. Desde su irrupción como una joven promesa hasta convertirse en uno de los rostros principales de WWE, su legado está marcado por victorias ante los mejores.

Randy Orton conquistando su campeonato mundial N.º 14 | WWE

Los 14 campeonatos mundiales de Randy Orton en WWE

El primer gran logro de Randy Orton llegó en 2004, cuando derrotó a Chris Benoit en SummerSlam para convertirse en el campeón mundial más joven en la historia de la WWE, con apenas 24 años. Este triunfo marcó el inicio de una carrera llena de éxitos.

Posteriormente, Orton sumó múltiples reinados con el Campeonato de la WWE, destacando su dominio entre 2007 y 2013, etapa en la que se consolidó como una de las principales figuras de la empresa. Durante ese periodo, venció a rivales de la talla de Triple H, John Cena y Daniel Bryan en combates memorables.

Randy Orton esperando a su rival en WrestleMania 41 | wwe.com

Entre sus logros más importantes se encuentra la unificación de títulos en 2013, cuando derrotó a John Cena en TLC para convertirse en el campeón indiscutido de la WWE, un momento histórico en la compañía.

Récords, momentos históricos y legado en la WWE

Randy Orton no solo destaca por la cantidad de títulos, sino también por los momentos clave que ha protagonizado. Su victoria número 14 llegó en 2020, cuando venció a Drew McIntyre en Hell in a Cell, igualando el récord de campeonatos mundiales de Triple H.

Aunque la gente quierea verlo como campeón mundial una vez más, el haber unido a Pat McAfee como su mentor en esta rivalidad, ha hecho que el público ya no muestre el interés necesario por su lucha ante Cody Rhodes, la cual ya se sostenía sola por su pasado en The Legacy.

Randy Orton atacando brutalmente a Cody Rhodes | Captura de Pantalla WWE