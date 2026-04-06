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Lucha

WrestleMania 42: ¿Quién es Pat McAfee, el aliado de Randy Orton vs Cody Rhodes?

El luchador y narrador platicó con RÉCORD sobre su nueva faceta en México
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 21:57 - 05 abril 2026
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El Universo WWE se ha mostrado completamente en contra de la aparición de McAfee

WWE atraviesa uno de los momentos más complicados en cuanto a contenido durante el tiempo reciente, lo cual ha hecho enojar a los consumidores del contenido y más en un momento tan cercano a WrestleMania 42 de regreso en Las Vegas.

Sin embargo, cuando parecía que no había nada que empeorara las cosas, el viernes 3 de abril en SmackDown un regreso ha cambiado todo, generando completo desprecio por parte de los seguidores más fieles de la programación semanal, pues los planes no han sido los mejores recientemente.

Pat McAfee es visto firmando autógrafos en juego de Colts tras haber estado en polémica | CAPTURA DE PANTALLA: TWITTER

¿Quién es Pat McAfee?

Dentro de WWE es conocido por ser uno de los comentaristas en inglés de los programas semanales de la empresa, o bien, de algunos de los PLE que se realizan anualmente. También ha tenido luchas en eventos importantes, tal y como sucedió en 2022 cuando en WrestleMania 38 se enfrentó a Austin Theory o en BackLash 2025 cuando tuvo una lucha ante uno de los mejores de la empresa como Gunther.

Tanto protagonismo para él ha generado muchas dudas a los fanáticos, pues realmente no es un luchador, incluso en Royal Rumble de 2025 tuvo una aparición catalogada como innecesaria, cuando entró solamente para autoeliminarse, desperdiciando un lugar de los 30 de aquella batalla real que también fue criticada por tener como ganador a Jey Uso.

Cody Rhodes siendo fouleado por Pat McAfee | wwe.com

Antes de llegar a WWE, McAfee fue pateador en la NFL durante ocho temporadas con los Colts de Indianápolis, siendo seleccionado en el Draft de 2009 procedente de West Virginia.

¿Cuál es el papel de Pat en su regreso a WWE?

Randy Orton había tenido una rivalidad interesante para algunos con Cody Rhodes por el pasado que ambos tienen en el equipo The Legacy; sin embargo, durante las emisiones de SmackDown 'La Víbora' había tenido llamadas con algún personaje misterioso, mismo que terminó siendo Pat McAfee.

El papel que va a tener es como ayudante de Randy, algo muy similar a lo que sucedió con The Rock y John Cena en su gira de retiro, pero con mayor presencia en la programación semanal.

Discurso de Pat McAfee en SmackDown | wwe.com

El gran problema con esta situación es quien tomó la decisión de llevarlo, pues todo parece indicar que no tuvo que ver con los directivos y creativos directos de WWE, sino más bien con los altos mandos de TKO, en específico Ari Emmanuel, quien ha expresado una fijación porque las estrellas que no sean luchadores, algo que ha causado mucha indignación.

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