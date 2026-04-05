WWE NXT Stand and Deliver 2026: Tony D’Angelo y Lola Vice son los nuevos monarcas de NXT
WWE NXT Stand and Deliver 2026 ha llegado a su fin y con ello, tenemos nuevos campeones que encabezan las divisiones de la marca de desarrollo de la WWE, además de grandes luchas que indicarán el rumbo del futuro de la empresa.
La WrestleMania Weekend ya se vibra y el primer evento en marcar el camino hacia el evento más grande de la lucha libre profesional ya empezó a emocionar a los fanáticos.
Resultados de WWE NXT Stand and Deliver 2026
Lola Vice se coronó como nueva Campeona de NXT al derrotar a Jacy Jayne y Kendal Grey.
The Vanity Project (c) defendieron exitosamente los Campeonatos en Pareja de NXT ante Los Americanos (Rayo y Bravo).
Sol Ruca derrotó a Zaira en una increíble lucha.
Myles Borne (c) logró defender exitosamente su Campeonato Norteamericano de NXT ante Johnny Gargano.
En la mejor lucha de la noche. Tatum Parley (c) retuvo su Campeonato Norteamericano Femenino de NXT al derrotar a Black Monroe.
En el evento estelar. Tony D’Angelo se consagró como el nuevo Campeón de NXT al derrotar a Joe Henry, Ethan Page y Ricky Saints.
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