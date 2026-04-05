Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

WWE NXT Stand and Deliver 2026: Tony D’Angelo y Lola Vice son los nuevos monarcas de NXT

Tony D'Angelo y Lola Vice nuevos campeones de NXT | CAPTURAS DE PANTALLA WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:34 - 04 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La historia se ha escrito. Tony D’Angelo y Lola Vice son los nuevos campeones de NXT, Tatum Parley sigue siendo campeona norteamericana, eso y mucho más

WWE NXT Stand and Deliver 2026 ha llegado a su fin y con ello, tenemos nuevos campeones que encabezan las divisiones de la marca de desarrollo de la WWE, además de grandes luchas que indicarán el rumbo del futuro de la empresa.

La WrestleMania Weekend ya se vibra y el primer evento en marcar el camino hacia el evento más grande de la lucha libre profesional ya empezó a emocionar a los fanáticos. 

Resultados de WWE NXT Stand and Deliver 2026

  • Lola Vice se coronó como nueva Campeona de NXT al derrotar a Jacy Jayne y Kendal Grey.

  • The Vanity Project (c) defendieron exitosamente los Campeonatos en Pareja de NXT ante Los Americanos (Rayo y Bravo).

  • Sol Ruca derrotó a Zaira en una increíble lucha.

  • Myles Borne (c) logró defender exitosamente su Campeonato Norteamericano de NXT ante Johnny Gargano.

Myles Borne reteniendo su campeonato ante Johnny Gargano | WWE

  • En la mejor lucha de la noche. Tatum Parley (c) retuvo su Campeonato Norteamericano Femenino de NXT al derrotar a Black Monroe.

En el evento estelar. Tony D’Angelo se consagró como el nuevo Campeón de NXT al derrotar a Joe Henry, Ethan Page y Ricky Saints.

Últimos videos
Lo Último
20:48 Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
20:28 ¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
20:13 "Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
20:11 "Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
Futbol
05/04/2026
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
Futbol
05/04/2026
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
Empelotados
05/04/2026
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
Empelotados
05/04/2026
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Futbol
05/04/2026
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas