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Lucha

Corey Graves acerca de su experiencia como narrador de AAA en inglés: "Ha sido un honor para mí"

El luchador y narrador platicó con RÉCORD sobre su nueva faceta en México
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 19:00 - 03 abril 2026
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La compra de AAA ha traído experiencias nuevas para los elementos de WWE que han participado en la programación de la empresa mexicana

Falta muy poco tiempo para que se cumpla un año de la compra de WWE a AAA, la cual ha generado una completa renovación en el contenido de la empresa mexicana, además de darle al público 'nuevas caras' en la programación de cada semana.

Una de ellas es Corey Graves, quien ha formado parte de la mesa de comentarios en inglés junto a Konnan, otro exluchador. En entrevista exclusiva para RÉCORD, el norteamericano ha platicado acerca de su experiencia narrando luchas de superestrellas mexicanas y como esto ha repercutido en su carrera.

Corey Graves (derecha) defendiendo a Michael Cole de Brock Lesnar | wwe.com

El respeto por la cultura de la lucha libre

A pesar de haber sido luchador, Corey Graves es recordado por recientemente formar parte de los comentaristas en inglés de Raw o SmackDown junto a Michael Cole, o bien, siendo él quien comande las transmisiones junto a algún otro compañero como Wade Barret.

Ante esto, el oriundo de Pittsburgh, ha sido sincero: le encanta ser parte de la empresa mexicana, algo que también le ha permitido aprender mucho en el día a día sobre la cultura y la lucha libre mexicana.

Ha sido un gran honor para mí, yo veía lucha libre desde que era niño, siempre he sido fan, así que ser invitado a este mundo se ha convertido en un honor. No soy un experto, pero siempre estoy tratando de aprender acerca de la cultura y de qué hace a la lucha especial y diferente a la WWE. Es muy importante para mí no traicionar eso y darle el respeto necesario
Corey lanzando la primera bola en un juego de Piratas de Pittsburgh | IG: @wwegraves

La responsabilidad del micrófono

También habló al respecto de lo complicado que le ha resultado estar lo más a la par posible con todo lo que conlleva el transmitir lucha libre mexicana, más allá de que haya comentaristas, luchadores o hasta creativos de WWE, pues no se trata de cambiar nada del producto que se encontraron después de la compra.

La parte más difícil para mí ha sido educarme lo suficiente para no equivocarme en algo que tenga un significado importante en el mundo de la lucha. Hay mucho que aprender con respecto a ello, es algo diferente para mí, he estado en WWE por 15 años, pero ser parte de AAA es un verdadero honor, así que me tomo eso seriamente.
Corey Graves en entrevista con RÉCORD | Captura de pantalla
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