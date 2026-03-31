Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Penta defenderá el campeonato Intercontinental en lucha de escaleras en WrestleMania 42

Lucha de Penta en WrestleMania 42 | WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:04 - 31 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

El campeonato intercontinental estará en lo más alto… literalmente. Penta defenderá su título en una lucha de escaleras en WrestleMania 42, en un combate que promete robarse el espectáculo.

El mexicano expondrá su campeonato ante un grupo de alto riesgo conformado por Dragon Lee, Rusev, Je'Von Evans y JD McDonagh.

Penta es una opción fuerte para entrar como campeón a WrestleMania | wwe.com

Y la historia podría no terminar ahí, ya que existe la posibilidad de que se sume un competidor más, con nombres como El Hijo del Vikingo o Rey Fénix rondando como posibles sorpresas.

Penta y su segunda aparición en la vitrina de los inmortales

Esta será apenas la segunda aparición de Penta en WrestleMania desde su llegada a WWE, pero lo hace en grande: como campeón y protagonizando una de las estipulaciones más caóticas y espectaculares de la empresa.

Penta sigue siendo campeón intercontinental | wwe.com

No es una lucha cualquiera. Es el “reino” del mexicano. A lo largo de su carrera, el nacido en Ecatepec ha sido muy conocido por su brutalidad en este tipo de luchas. Él ha declarado en muchas ocasiones que estas luchas son sus favoritas. 

Penta en el Money in the Bank 2025 | wwe.com

Una lucha que regresa tras una década

El ingrediente histórico le da todavía más peso al combate. Han pasado 10 años desde la última vez que el campeonato intercontinental se definió en una lucha de escaleras en WrestleMania.

Aquella vez, en WrestleMania 32, Zack Ryder sorprendió al mundo al coronarse campeón en una de las noches más memorables para el título.

Zack Ryder festeja con el título | ESPECIAL

Hoy, una década después, la historia vuelve, pero con Penta como protagonista del campeonato midcard.

Últimos videos
Lo Último
17:40 Fuerte lluvia sorprende a CDMX hoy: alcaldías afectadas y zonas con encharcamientos
17:32 ¿Eliminatoria injusta? Italia brilla, pero queda relegada… mientras Suecia se mete al Mundial
17:26 Semana Santa ¿Por qué se tapan los santos en las iglesias durante esta fecha?
17:04 Penta defenderá el campeonato Intercontinental en lucha de escaleras en WrestleMania 42
16:44 Empleo en México arranca 2026 con caída: ¿cómo nos afecta esto?
16:31 ¿Qué será de Gattuso tras prometer no regresar a Italia si no clasificaba al Mundial 2026?
16:30 México en el Mundial 2026: Así queda el Grupo A
16:25 ¡Suecia regresa al Mundial! Elimina a Polonia y deja a Lewandowski sin despedida
16:24 Copa del Mundo 2026: Este es el grupo de México para el Mundial 2026
16:13 La afición del Congo tiñe de azul el Estadio Guadalajara y arma su propia fiesta
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve 'La Bomba'! Henry Martín entrena al parejo y apunta al Santos Laguna vs América
2
Futbol "No tengo que demostrarle nada a nadie": Julián Quiñones habla sobre su relación con Javier Aguirre en Selección Mexicana
3
Empelotados Esteban Macías de comentarista deportivo a diva de la moda
4
Futbol América, Chivas y Rayados de Monterrey sin estadio para Liguilla del Clausura 2026
5
Futbol Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin refuerzos pese a las bajas por Selección Mexicana
6
NFL Miami Dolphins apunta a ser rival de los 49ers en el Estadio Banorte
Te recomendamos
Fuerte lluvia sorprende a CDMX hoy: alcaldías afectadas y zonas con encharcamientos
Contra
31/03/2026
Fuerte lluvia sorprende a CDMX hoy: alcaldías afectadas y zonas con encharcamientos
¿Eliminatoria injusta? Italia brilla, pero queda relegada… mientras Suecia se mete al Mundial
Futbol
31/03/2026
¿Eliminatoria injusta? Italia brilla, pero queda relegada… mientras Suecia se mete al Mundial
Semana Santa ¿Por qué se tapan los santos en las iglesias durante esta fecha?
Contra
31/03/2026
Semana Santa ¿Por qué se tapan los santos en las iglesias durante esta fecha?
Penta defenderá el campeonato Intercontinental en lucha de escaleras en WrestleMania 42
Lucha
31/03/2026
Penta defenderá el campeonato Intercontinental en lucha de escaleras en WrestleMania 42
Empleo en México arranca 2026 con caída: ¿cómo nos afecta esto?
Contra
31/03/2026
Empleo en México arranca 2026 con caída: ¿cómo nos afecta esto?
¿Qué será de Gattuso tras prometer no regresar a Italia si no clasificaba al Mundial 2026?
Futbol
31/03/2026
¿Qué será de Gattuso tras prometer no regresar a Italia si no clasificaba al Mundial 2026?