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Penta defenderá el campeonato Intercontinental en lucha de escaleras en WrestleMania 42
El campeonato intercontinental estará en lo más alto… literalmente. Penta defenderá su título en una lucha de escaleras en WrestleMania 42, en un combate que promete robarse el espectáculo.
El mexicano expondrá su campeonato ante un grupo de alto riesgo conformado por Dragon Lee, Rusev, Je'Von Evans y JD McDonagh.
Y la historia podría no terminar ahí, ya que existe la posibilidad de que se sume un competidor más, con nombres como El Hijo del Vikingo o Rey Fénix rondando como posibles sorpresas.
Penta y su segunda aparición en la vitrina de los inmortales
Esta será apenas la segunda aparición de Penta en WrestleMania desde su llegada a WWE, pero lo hace en grande: como campeón y protagonizando una de las estipulaciones más caóticas y espectaculares de la empresa.
No es una lucha cualquiera. Es el “reino” del mexicano. A lo largo de su carrera, el nacido en Ecatepec ha sido muy conocido por su brutalidad en este tipo de luchas. Él ha declarado en muchas ocasiones que estas luchas son sus favoritas.
Una lucha que regresa tras una década
El ingrediente histórico le da todavía más peso al combate. Han pasado 10 años desde la última vez que el campeonato intercontinental se definió en una lucha de escaleras en WrestleMania.
Aquella vez, en WrestleMania 32, Zack Ryder sorprendió al mundo al coronarse campeón en una de las noches más memorables para el título.
Hoy, una década después, la historia vuelve, pero con Penta como protagonista del campeonato midcard.