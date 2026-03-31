Penta defenderá el campeonato Intercontinental en lucha de escaleras en WrestleMania 42

El campeonato intercontinental estará en lo más alto… literalmente. Penta defenderá su título en una lucha de escaleras en WrestleMania 42, en un combate que promete robarse el espectáculo.

El mexicano expondrá su campeonato ante un grupo de alto riesgo conformado por Dragon Lee, Rusev, Je'Von Evans y JD McDonagh.

Penta es una opción fuerte para entrar como campeón a WrestleMania | wwe.com

Y la historia podría no terminar ahí, ya que existe la posibilidad de que se sume un competidor más, con nombres como El Hijo del Vikingo o Rey Fénix rondando como posibles sorpresas.

Penta y su segunda aparición en la vitrina de los inmortales

Esta será apenas la segunda aparición de Penta en WrestleMania desde su llegada a WWE, pero lo hace en grande: como campeón y protagonizando una de las estipulaciones más caóticas y espectaculares de la empresa.

Penta sigue siendo campeón intercontinental | wwe.com

No es una lucha cualquiera. Es el “reino” del mexicano. A lo largo de su carrera, el nacido en Ecatepec ha sido muy conocido por su brutalidad en este tipo de luchas. Él ha declarado en muchas ocasiones que estas luchas son sus favoritas.

Penta en el Money in the Bank 2025 | wwe.com

Una lucha que regresa tras una década

El ingrediente histórico le da todavía más peso al combate. Han pasado 10 años desde la última vez que el campeonato intercontinental se definió en una lucha de escaleras en WrestleMania.

Aquella vez, en WrestleMania 32, Zack Ryder sorprendió al mundo al coronarse campeón en una de las noches más memorables para el título.

Zack Ryder festeja con el título | ESPECIAL