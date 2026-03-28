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Lucha

WrestleMania 42: Sami Zayn y otra oportunidad en la Vitrina de los Inmortales

Sami Zayn ganando el campeonato de los Estados Unidos | WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:35 - 28 marzo 2026
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El camino de Sami Zayn en WrestleMania ha sido una historia de resiliencia, evolución y momentos inolvidables. A lo largo de los años, el canadiense ha pasado de ser un luchador querido por el público a convertirse en una pieza clave dentro de WWE.

Ahora, en WrestleMania 42, su realidad es distinta: llega como Campeón de los Estados Unidos, con la responsabilidad de defender su presea ante Trick Williams, un debutante en el magno evento.

Un recorrido lleno de momentos clave

La historia de Sami Zayn en el magno evento comenzó en WrestleMania 32, donde tuvo su debut en una lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental. Aunque no consiguió la victoria, dejó claro que podía competir al más alto nivel.

Para WrestleMania 34, Zayn hizo equipo con Kevin Owens en un combate ante Shane McMahon y Daniel Bryan, en una lucha que destacó por marcar el regreso de Bryan a los encordados.

Daniel Bryan durante su depedida de la WWE | WWE.COM

Uno de sus momentos más importantes llegó en WrestleMania 36, donde defendió exitosamente el Campeonato Intercontinental frente a Daniel Bryan, consolidándose como campeón en el escenario más grande.

WrestleMania 37 estuvo involucrado en un clásico más de su rivalidad con Kevin Owens, con Logan Paul de árbitro especial; la lucha se la terminó llevando KO y marcó el inicio de la carrera del influencer en WWE.

Sami Zayn estará presente en el Wrestlemania 38 | @samizayn

 Después de un bajón en la cartelera. En WrestleMania 38 con un combate completamente distinto, enfrentando a Johnny Knoxville en una lucha cargada de puro espectáculo.

La consagración llegó en WrestleMania 39, cuando hizo equipo nuevamente con Kevin Owens para derrotar a The Usos en el evento estelar de la primera noche del magno evento de ese año, conquistando los Campeonatos en Pareja en uno de los momentos más emotivos de su carrera.

En WrestleMania 40, Zayn alcanzó otro punto alto al vencer a Gunther y terminar con su histórico reinado como campeón intercontinental, firmando una de las victorias más importantes de su carrera en WWE.

Kevin Owens y Sami Zayn son los nuevos Campeones en Pareja

Un nuevo reto en WrestleMania 42

De cara a WrestleMania 42, Sami Zayn ya no llega como el eterno underdog. Esta vez, el canadiense se presenta como Campeón de los Estados Unidos, que recientemente ganó al destronar a Carmelo Hayes.

Después de semanas donde chocaba constantemente con Trick Williams, por fin se verán las caras en el cuadrilátero en la vitrina de los inmortales.

Un veterano Sami contra una de las nuevas caras de la WWE, Trick Williams, colisionará en el evento más importante de la lucha libre profesional.

Sami Zayn vs. Trick Williams en WrestleMania 42 | wwe
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