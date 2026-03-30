¡Oficial! John Cena regresa a WWE como anfitrión de WrestleMania 42

Ni siquiera cuatro meses completos tuvieron que pasar para que WWE hiciera válida la opción de regreso de John Cena, pues apenas el pasado 13 de diciembre de 2025, el ahora actor hizo su retiro de los cuadriláteros al perder ante Gunther su último combate en Saturday Night's Main Event.

La mañana del lunes 30 de marzo, a tan solo semanas del inicio de WrestleMania 42, se ha publicado un video del mismo Cena haciendo el anuncio de que será él quien esté a cargo de llevar el show, convirtiéndose en el anfitrión, generando emoción inmediata en los fanáticos.

John Cena se retiró como luchador en diciembre de 2025 | wwe.com

Duró poco la separación

En las últimas semanas, las críticas a WWE y su preparación para WrestleMania 42 han crecido de manera exponencial, pues incluso hay algunos rumores que refieren que la venta de boletos ha sido mala, por lo que los creativos han tenido que recurrir a la contratación de estrellas importantes para el evento más relevante de su cartelera anual.

Con John Cena como anfitrión, se espera que la venta de boletos crezca, al límite de poder hacer un sold out más pronto que tarde; sin embargo, la decisión no ha dejado de ser criticada, pues consideran una táctica bastante desesperada para hacer que el evento sea más esperado por los fanáticos después de la mala planeación.

Estoy grabando una película con Netflix, pero hay un 'Road to WrestleMania' en el camino, y Hollywood está muy cerca de Las Vegas, así que nos veremos en WrestleMania

Otro de los temas que ha enojado a los aficionados es no haber elegido a Cena para ser parte de los inducidos al Salón de la Fama en la Clase 2026 junto a AJ Styles y Stephanie McMahon; sin embargo, podría ser el mismo John el encargado de presentar al 'Fenomenal' el día previo a WrestleMania.

¿Medidas desesperadas?

Cada vez son más fuertes los rumores de la baja venta de boletos por parte de WWE para su evento más importante, pues las luchas que han sido elegidas para ambas noches aún no llaman la atención de la manera en que podrían hacerlo, además de que se ha generado mucho disgusto con las decisiones creativas de los últimos meses, como la más reciente en la que Sami Zayn ha ganado el campeonato de Estados Unidos.

A lo largo del 2026, se han dado algunos resultados que sí dan síntomas de desesperación por parte de WWE como la victoria de Roman Reigns en Royal Rumble o la victoria de Randy Orton en Elimination Chamber, ambos para ser retadores de los campeonatos mundiales que actualmente tienen CM Punk y Cody Rhodes.

Cody Rhodes vs. Randy Orton en Wrestlemania 42 | WWE