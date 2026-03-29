Penta El Zero Miedo acepta el reto del Hijo del Vikingo por el Campeonato Intercontinental de WWE

La lucha se llevará a cabo el próximo 11 de abril en la Ciudad de México, cuando AAA presente una función que ya empieza a generar expectativa entre los aficionados.

Penta explota contra Vikingo

Durante el careo que tuvo contra el Poblano, Penta no se guardó nada y no dejó de burlarse del Vikingo por su atuendo, recordándole que cuando el de Ecatepec salió de AAA, Vikingo apenas estaba buscando ganarse un puesto en la empresa.

El luchador mexicano aseguró que en su etapa dentro de la empresa se ganó cada oportunidad con base en esfuerzo y respeto, marcando diferencia con Vikingo, donde él necesitó de Omos y de Rodian Roldan, que le ayudaron a conseguir sus oportunidades.

Haciendo su comparativa con Dominio Mysterio, a diferencia del hijo de la leyenda, él (Penta) sí le va a ‘romper su madre’.

Sin miedo al escenario… ni a la desventaja

A pesar de reconocer que podría enfrentarse a una desventaja numérica, Penta dejó claro que eso no será impedimento para aceptar el reto.

Fiel a su estilo, el enmascarado aseguró que no le teme a nada ni a nadie, por lo que está listo para subirse al ring y buscar el campeonato ante uno de los luchadores más espectaculares de la actualidad.

Duelo de alto voltaje en puerta

El choque entre Penta y el Hijo del Vikingo promete ser uno de los más intensos del año. El de Ecatepec prometió que su título lo defendería tanto en Estados Unidos como en México ante su gente. La lucha es una de las más esperadas desde que se anunció la adquisición de AAA por parte de WWE.