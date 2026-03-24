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Lucha

¡Y todavía...! Penta concreta exitosamente su tercera defensa titular ante Dom Mysterio con un poco de ayuda especial

Penta estrenó chamarra en su tercera defensa titular | Captura: WWE
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 21:17 - 23 marzo 2026
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El 'Cero Miedo' sigue siendo campeón intercontinental después de la última lucha de la noche en Monday Night Raw

Al haber vencido a Dominik Mysterio para convertirse en campeón intercontinental, Penta estaba obligado a darle una lucha de revancha al todavía megacampeón de AAA, misma que tuvo lugar la noche de este lunes 23 de marzo.

En cuanto a luchas, está fue la última en el show, ya que el main event fue un careo más entre Roman Reigns y CM Punk, el cual terminó con el OTC atacando de forma imponente al campeón mundial pesado.

Roman Reigns enfrentará a CM Punk en WrestleMania | wwe.com

¿Cómo retuvo su presea Penta?

Antes, durante y después de la lucha hubo muchas cosas que pasaron en torno a esta defensa titular, pues cuando Dominik hacía su entrada junto a Liv Morgan, está fue atacada por Stephanie Vaquer para seguir con su rivalidad rumbo a WrestleMania.

Después de que se calmaron las cosas vino la entrada de Penta, la cual ocurrió normalmente; sin embargo, cuando Alicia Taylor hacía la presentación de amigos luchadores, el 'Sucio' atacó al oriundo de Ecatepec para sacar ventaja sobre él cuando sonara la campana.

El combate fue muy corto, pues no hubo tantos movimientos impresionantes como sucedieron en la segunda defensa de Penta ante Dragon Lee o incluso una semana antes de eso ante El Grande Americano,  lo más que llegó a suceder fueron los movimientos habituales de ambos luchadores.

Stephanie Vaquer también golpeó a Dominik Mysterio | Captura: WWE

La victoria de Penta sucedió cuando Dominik estaba a punto de hacer su plancha sapito y así rendir al campeón, pero la música de Finn Bálor comenzó a sonar, dándole entrada al exmiembro de The Judgment Day, quien atacó a Mysterio y JD MacDonaugh, dejando en claro que próximamente vendrá una lucha que los incluya.

¿Qué sigue para Penta?

Por el momento, Penta no tiene ningún rival que vaya a enfrentarlo por el título intercontinental; no obstante, el mexicano ya había mencionado en Rey de Reyes que quiere ser "un campeón que lucha", dejando abierta la posibilidad de defender el cinturón incluso en México.

Por ahora, solo queda esperar, pues todo parece indicar que llegará como campeón a WrestleMania, aunque podría haber algún reto abierto en el show de los lunes y que toda la historia cambiara.

Bálor se quedó atacando a Dominik | Captura: WWE
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