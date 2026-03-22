¡La revancha del Sucio! Penta defenderá el Campeonato Intercontinental ante Dominik Mysterio en Raw

Adam Pierce, el gerente general de la marca roja, lo hizo oficial: Dominik Mysterio obtendrá su revancha ante Penta por el Campeonato IC en el episodio de Monday Night Raw que tendrá lugar en Boston, Massachusetts.

Será la octava pelea que tendrán ambos luchadores mexicanos. El registro de victorias se encuentra a favor del Sucio, con 5 victorias sobre el de Ecatepec. Sin embargo, Boston no le trae gratos recuerdos al hijo de la leyenda, ya que recientemente perdió por primera vez el campeonato ante John Cena en el TD Garden.

Dominik Mysterio logra obtener su revancha

Después de semanas desde que perdió el Campeonato Intercontinental ante Penta, el Sucio vuelve en busca de la presea, pero el de Ecatepec llega con el impulso de su gente y el factor de Finn Bálor de su lado.

Penta necesitó siete intentos para conseguir el campeonato | wwe.com

Recientemente, Dominik Mysterio traicionó al irlandés echándolo del Día del Juicio, por lo que Finn buscaría venganza ante el Sucio, pudiéndole costar la lucha titular al hijo de Rey Mysterio. Todo apunta a ser una lucha apasionante que puede marcar el camino hacia WrestleMania 42.

Dominik Mysterio en el ring | X: @DomMysterio35

Un Raw que luce prometedor

El combate por el Campeonato IC no será lo único interesante del show, ya que rivalidades ya pactadas hacia WrestleMania 42 empiezan a entrar en un tono más candente.

Logo oficial de WrestleMania 42 | wwe.com

Brock Lesnar hablará al respecto de su lucha que tendrá ante Oba Femi en el Magno Evento.

Roman Reigns y CM Punk volverán a tener otro careo.

Becky Lynch dará explicaciones del ataque hacia AJ Lee de la semana pasada.

También habrá luchas entre Los Uso y Logan Paul & Austin Theory y Lyra Valkiria & Bayley contra Las Kabuki Warriors.