¡Se ha escrito historia! Lola Vice logra coronarse como la nueva campeona de NXT en Stand and Deliver

NXT Stand and Deliver 2026 arrancó con una nota alta el mayor show de la 3.ª marca de WWE. Lola Vice venció a Jacy Jayne y Kendal Grey para convertirse en la nueva monarca de la marca de desarrollo de la WWE.

Por primera vez en la historia de la marca, una superestrella americano-cubana es la reinante absoluta de la división femenina.

Qué gran forma de abrir el show

El combate tuvo un inicio trepidante con las 3 luchadoras buscando la presea a todo costo; la lucha era una de las más esperadas al tener una mezcla de estilos tan interesantes y por tratarse de algunas luchadoras mejor posicionadas del roster de NXT.

Stand and Deliver 2026 | WWE NXT

Kendal Grey, con su increíble técnica, movimientos a ras de lona y llaves que sorprendieron a sus oponentes, llegó a estar por encima de sus rivales por momentos en la lucha, pero estas fueron bien contrarrestadas por una Lola cuya gran agilidad y su técnica de artes marciales la sacaron de apuros; el mismo caso fue el de Jacy, con su astucia y esperando el momento oportuno para atacar; las hostilidades eran parejas.

El momento clave llegó cuando Jayne se quedó sin sus acompañantes de Fatal Influence, momento que fue aprovechado por sus rivales, emparejando el campo de juego. Es cuando Lola sorprendió a Jacy para aplicarle su remate y coronarse como la nueva monarca.

AAA siendo fundamental para esta coronación

La luchadora, antes de conseguir el mayor título en NXT, tuvo unos meses en México, donde estuvo en varias rivalidades en AAA que fueron claves para ir mejorando sus skills en el cuadrilátero. Algo que ha sido confirmado por la misma luchadora.

Actualmente, Lola Vice y Mr. Iguana son los campeones mixtos de AAA, por lo que estaremos viendo el campeonato máximo de la división femenina de NXT en tierras mexicanas.