WrestleMania 42: hora, cartelera y dónde ver la Noche 2 de la Vitrina de los Inmortales de WWE

La Noche 2 en WrestleMania 42 cierra el evento más emblemático en la historia de la WWE. Se han marcado momentos icónicos, surgirán nuevas caras dentro de la empresa y otros luchadores buscan seguir agigantando su leyenda.

Cartelera de la Noche 2 de WrestleMania 42

La segunda noche de WrestleMania 42 promete ser un auténtico espectáculo, con combates de alto calibre y múltiples campeonatos en juego (cartelera aún no confirmada oficialmente).

CM Punk (c) vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial Peso Pesado (Será el Evento Estelar)

Roman Reigns enfrentará a CM Punk en WrestleMania | wwe.com

Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley por el Campeonato Femenino de la WWE

Brock Lesnar vs. Oba Femi

Sami Zayn vs. Trick Williams en WrestleMania 42 | wwe

Sami Zayn vs. Trick Williams por el Campeonato de los Estados Unidos

Lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental: Penta expondrá su presea ante Je'Von Evans, Dragon Lee, Rusev y JD Macdonald.

Lucha de Penta en WrestleMania 42 | WWE

Falta de 4 esquinas por los Campeonatos en Pareja Femeninos: The Irresistible Forces pondrán sus títulos ante The Bella Twins (Nikki y Brie), Lyra Valkiria & Bayley y Charlotte Flair & Alexa Bliss.

¿Dónde y a qué hora ver WrestleMania 42?

La Noche 2 de WrestleMania 42 se podrá disfrutar a través de Netflix en Latinoamérica y el resto del mundo. Para Estados Unidos, la transmisión será por ESPN.

El evento comenzará a las 19:00 horas (tiempo de México), por lo que todo está listo para otra velada cargada de emociones en la Vitrina de los Inmortales.