WrestleMania 42: hora, cartelera y dónde ver la Noche 2 de la Vitrina de los Inmortales de WWE
La Noche 2 en WrestleMania 42 cierra el evento más emblemático en la historia de la WWE. Se han marcado momentos icónicos, surgirán nuevas caras dentro de la empresa y otros luchadores buscan seguir agigantando su leyenda.
Cartelera de la Noche 2 de WrestleMania 42
La segunda noche de WrestleMania 42 promete ser un auténtico espectáculo, con combates de alto calibre y múltiples campeonatos en juego (cartelera aún no confirmada oficialmente).
CM Punk (c) vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial Peso Pesado (Será el Evento Estelar)
Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley por el Campeonato Femenino de la WWE
Brock Lesnar vs. Oba Femi
Sami Zayn vs. Trick Williams por el Campeonato de los Estados Unidos
Lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental: Penta expondrá su presea ante Je'Von Evans, Dragon Lee, Rusev y JD Macdonald.
Falta de 4 esquinas por los Campeonatos en Pareja Femeninos: The Irresistible Forces pondrán sus títulos ante The Bella Twins (Nikki y Brie), Lyra Valkiria & Bayley y Charlotte Flair & Alexa Bliss.
¿Dónde y a qué hora ver WrestleMania 42?
La Noche 2 de WrestleMania 42 se podrá disfrutar a través de Netflix en Latinoamérica y el resto del mundo. Para Estados Unidos, la transmisión será por ESPN.
El evento comenzará a las 19:00 horas (tiempo de México), por lo que todo está listo para otra velada cargada de emociones en la Vitrina de los Inmortales.