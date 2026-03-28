¡Randy Orton sigue desatado! Aplica brutal RKO a Jelly Roll en plena batalla campal con Cody Rhodes

Randy Orton volvió a hacer de las suyas en SmackDown, dejando uno de los momentos más virales de la noche, luego de aplicar un RKO nada menos que al cantante Jelly Roll, quien terminó involucrado en una caótica batalla campal.

Todo ocurrió en medio de la confrontación entre Randy Orton y Cody Rhodes, cuando la situación se salió de control y el artista quedó justo en el lugar equivocado.

RKO a Jelly Roll 😱 pic.twitter.com/cWbrL9op7C — WWE Español (@wweespanol) March 28, 2026

Jelly Roll queda atrapado en la batalla y recibe el RKO

El cantante formaba parte del segmento cuando la tensión entre Randy Orton y Cody Rhodes escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea sin control.

En medio del caos, Jelly Roll intentó intervenir para calmar los ánimos y terminó siendo víctima del movimiento más letal de La Víbora.

Fiel a su estilo, Randy Orton conectó el RKO de forma repentina, mandando al cantante directo a la lona, lo que provocó la reacción inmediata del público.

Randy Orton tratará de conseguir su campeonato 15 en su carrera | wwe.com

La rivalidad entre Randy Orton y Cody Rhodes sigue en aumento

Cody Rhodes volvió este viernes a SmackDown para vengarse de su mentor por el brutal ataque que le propinó hace 2 semanas. La ‘Pesadilla Americana’ logró imponerse en múltiples ocasiones a 'La Vibora' entre sus varios encontronazos.

Randy Orton atacando brutalmente a Cody Rhodes | Captura de Pantalla WWE

La acción del RKO hacia Jelly Roll solo fue el indicio de que Randy está dispuesto a hacer lo que sea para conquistar su campeonato mundial n.º 15 en WrestleMania 42. La lucha está pactada para ser el evento estelar de la noche 1 del magno evento.

A falta de 3 semanas para WrestleMania 42, las rivalidades siguen subiendo de nivel, mientras otras empiezan a definirse de cara al evento de lucha libre más esperado del mundo.