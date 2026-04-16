¡Sin evento estelar! Stephanie Vaquer y Liv Morgan no serán el Main Event de la Noche 1 de WrestleMania 42

Stephanie Vaquer y Liv Morgan han protagonizado la mejor rivalidad de cara a WrestleMania 42, con grandes momentos, segmentos brutales, promos entretenidas y siendo las superestrellas más entretenidas que puede ofrecer Raw.

Los fanáticos pedían con ansia que esa fuera su lucha por el Campeonato Mundial Pesado; fuera el evento estelar de la Noche 1 de WrestleMania 42. Por desgracia, serán de las primeras luchas de la cartelera del sábado, colocándolas en el 3.º puesto. El main event será entre Cody Rhodes y Randy Orton por el Campeonato de la WWE.

Cartelera confirmada para WrestleMania Noche 1

El primer día del magno evento tendrá este orden en su cartelera:

Lucha de apertura: The Vision & Speed vs. Los Usos & LA Knight

El streamer Speed tendrá una lucha de relevos australianos en WrestleMania 42 | wwe.com

Lucha sin sanción: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu

Campeonato Mundial Pesado Femenino: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

Campeonato Intercontinental Femenino: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch

AJ Lee defiende su título ante Becky Lynch | wwe.com

Campeonatos en Pareja Femeninos: The Irresistible Forces (c) (Nia Jax y Lash Legend), Bayley & Lyra Valkiria, Charlotte Flair & Alexa Bliss y The Bella Twins (aún sin confirmar la participación de Nikki Bella).

Lucha pre-stellar: Seth Rollins vs. Gunther

Evento Estelar - Campeonato de la WWE: Randy Orton vs. Cody Rhodes (c)

Cody Rhodes vs. Randy Orton en Wrestlemania 42 | WWE

Cartelera confirmada para WrestleMania Noche 2

La vitrina de los inmortales, edición número 42, cerrará de manera espléndida. Aunque falta por confirmar una lucha:

Lucha de apertura: Oba Femi vs. Brock Lesnar

Lucha de escaleras por el IC: Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Rey Mysterio vs. Je’Von Evans vs. Rusev vs. JD McDonagh

Lucha de Penta en WrestleMania 42 | WWE

Campeonato de la WWE Femenino: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley

Campeonato de los Estados Unidos: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams

Sami Zayn vs. Trick Williams en WrestleMania 42 | wwe

Lucha normal: Finn Bálor (Demon) vs. Dominik Mysterio

Evento Estelar - Campeonato Mundial Pesado: Roman Reigns vs. CM Punk (c)