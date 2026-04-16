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Lucha

¡Sin evento estelar! Stephanie Vaquer y Liv Morgan no serán el Main Event de la Noche 1 de WrestleMania 42

Póster oficial de Stephanie Vaquer contra Liv Morgan l WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:02 - 16 abril 2026
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La WWE confirmó su orden de la cartelera de WrestleMania 42, noche 1 y 2

Stephanie Vaquer y Liv Morgan han protagonizado la mejor rivalidad de cara a WrestleMania 42, con grandes momentos, segmentos brutales, promos entretenidas y siendo las superestrellas más entretenidas que puede ofrecer Raw. 

Los fanáticos pedían con ansia que esa fuera su lucha por el Campeonato Mundial Pesado; fuera el evento estelar de la Noche 1 de WrestleMania 42. Por desgracia, serán de las primeras luchas de la cartelera del sábado, colocándolas en el 3.º puesto. El main event será entre Cody Rhodes y Randy Orton por el Campeonato de la WWE.

Cartelera confirmada para WrestleMania Noche 1

El primer día del magno evento tendrá este orden en su cartelera:

  • Lucha de apertura: The Vision & Speed vs. Los Usos & LA Knight

El streamer Speed tendrá una lucha de relevos australianos en WrestleMania 42 | wwe.com

  • Lucha sin sanción: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu

  • Campeonato Mundial Pesado Femenino: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

  • Campeonato Intercontinental Femenino: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch

AJ Lee defiende su título ante Becky Lynch | wwe.com

  • Campeonatos en Pareja Femeninos: The Irresistible Forces (c) (Nia Jax y Lash Legend), Bayley & Lyra Valkiria, Charlotte Flair & Alexa Bliss y The Bella Twins (aún sin confirmar la participación de Nikki Bella).

  • Lucha pre-stellar: Seth Rollins vs. Gunther 

Evento Estelar - Campeonato de la WWE: Randy Orton vs. Cody Rhodes (c)

Cody Rhodes vs. Randy Orton en Wrestlemania 42 | WWE

Cartelera confirmada para WrestleMania Noche 2

La vitrina de los inmortales, edición número 42, cerrará de manera espléndida. Aunque falta por confirmar una lucha:

  • Lucha de apertura: Oba Femi vs. Brock Lesnar

  • Lucha de escaleras por el IC: Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Rey Mysterio vs. Je’Von Evans vs. Rusev vs. JD McDonagh

Lucha de Penta en WrestleMania 42 | WWE

  • Campeonato de la WWE Femenino: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley

  • Campeonato de los Estados Unidos: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams 

Sami Zayn vs. Trick Williams en WrestleMania 42 | wwe

  • Lucha normal: Finn Bálor (Demon) vs. Dominik Mysterio

Evento Estelar - Campeonato Mundial Pesado: Roman Reigns vs. CM Punk (c) 

Match Card oficial del combate para WrestleMania 42 | WWE
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