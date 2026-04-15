¿Habrá main event femenino en WrestleMania 42 con Stephanie Vaquer y Liv Morgan? Sería el tercero en la historia

La expectativa para WrestleMania 42 ha bajado bastante con el paso de los días, pues las rivalidades no han terminado por convencer a los fanáticos, sumado todo esto a la inclusión de famosos que poco tienen que ver con la lucha libre.

Una de las rivalidades que más ha llamado la atención es la de Stephanie Vaquer vs Liv Morgan, pues esta última, ganadora del Royal Rumble Femenino, ha decidido llevar todo a lo personal, desatando el caos cada que se ven las caras en Monday Night Raw, pero al mismo tiempo, generando más expectativa por parte del público de cara al magno evento.

Stephanie Vaquer llegará como campeona a WrestleMania | wwe.com

¿Cuáles han sido los dos main events pasados con mujeres como protagonistas?

Antes de que WrestleMania fuera un evento de dos noches, el desarrollo del mismo se llevaba a cabo en solo un día, en este caso domingo, pues también utilizar el sábado como el día fuerte es algo demasiado reciente. Así que la primera vez que se llevó a cabo un evento central con dos protagonistas del roster femenino fue en 2019 en WrestleMania 35.

Aquella vez, cuando WWE vendió "el primer main event femenino de la historia", Charlotte Flair llegaba como la campeona de SmackDown, Ronda Rousey como la campeona de Raw y Becky Lynch como la retadora, por lo que esa lucha la llevaron al límite de hacer que la ganadora se llevara ambos campeonatos.

'The Man' Becky Lynch festejando su triunfo en WrestleMania 35 | wwe.com

La ganadora fue 'The Man' Becky Lynch, quien se terminó llevando la noche el mismo día que su esposo Seth Rollins, ganador del Royal Rumble Masculino había abierto el show ante Brock Lesnar, siendo esta la primera vez en la que las mujeres cerraron una edición de WrestleMania, llegando su momento 35 ediciones después.

Sasha Banks vs Bianca Belair

Un año después de que Becky Lynch hiciera historia, WWE decidió que su mayor evento en el año se dividiría en dos noches, pero desafortunadamente vino la pandemia de Covid-19. En el mismo 2020 una noche la cerró Undertaker en su última lucha ante AJ Styles y el segundo día fue estuvo Drew McIntyre ante Brock Lesnar en uno de los momentos más recordados de aquella época oscura en la empresa por la ausencia del público.

Fue en 2021 cuando las mujeres de nueva cuenta llegaron al foco principal de la atención, pues la noche 2 ya estaba apartada por Roman Reigns defendiendo su campeonato ante Daniel Bryan y Edge, ganador del Royal Rumble; sin embargo, para la noche 1, no hubo rivalidad más contundente que Sasha Banks vs Bianca Belair, lucha que se convirtió en la primera vez en que dos superestrellas femeninas afroamericanas eran parte del cierre de una de las noches más esperadas por los fans.

Sasha Banks y Bianca Belair cerrando la noche 1 de WrestleMania 37 | wwe.com