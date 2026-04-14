WrestleMania: Las celebridades que han participado en el magno evento de la WWE

A lo largo de su historia, WrestleMania no solo se ha consolidado como el evento más importante de la WWE, sino también como un espectáculo global que reúne a celebridades de distintos ámbitos. Desde su primera edición, la llamada "Vitrina de los Inmortales" ha contado con la participación de más de 140 figuras del deporte, la música y el entretenimiento.

Aunque resulta imposible enlistar a todas las personalidades que han formado parte del evento, su presencia ha sido clave para convertir a WrestleMania en un fenómeno cultural. Desde actuaciones musicales hasta combates y apariciones especiales, las celebridades han dejado momentos memorables en cada edición.

Mike Tyson fue uno de los primeros 'ajenos' a WWE en aparecer en un WrestleMania | wwe.com

Atletas y celebridades que marcaron WrestleMania

Entre los invitados más destacados se encuentran grandes figuras del deporte, especialmente del boxeo, la NFL y la NBA. Muhammad Ali participó en la primera edición, mientras que Mike Tyson tuvo un rol clave en WrestleMania 14 y Floyd Mayweather Jr. protagonizó una de las peleas más mediáticas en WrestleMania 24.

En la NFL, nombres como Lawrence Taylor, quien incluso luchó en WrestleMania 11, y figuras modernas como Rob Gronkowski o George Kittle también han dejado su huella, con Gronkowski siendo host de la edición de la pandemia. Por su parte, Shaquille O’Neal representó a la NBA en WrestleMania 32, sumándose a una larga lista de atletas que cruzaron al mundo del entretenimiento.

Rob Gronkowski como anfitrión de WrestleMania 36 | wwe.com

La música también ha tenido un papel fundamental en el evento. Leyendas como Aretha Franklin y Ray Charles interpretaron temas icónicos, mientras que artistas como Snoop Dogg, Bad Bunny y Machine Gun Kelly han participado en actuaciones o incluso dentro del ring, siendo el Conejo Malo uno de los más recordados por su combate junto a Damian Priest y ante The Miz y John Morrison.

Actores e influencers

El mundo del cine y la televisión también ha sido protagonista en WrestleMania. Figuras como Mr. T, Burt Reynolds y Mickey Rourke marcaron distintas épocas, mientras que celebridades como Kim Kardashian y Johnny Knoxville aportaron momentos virales en ediciones recientes.

En la actualidad, nombres como Logan Paul han llevado la relación entre WWE y celebridades a otro nivel, participando activamente en múltiples ediciones, pero este último acoplándose de tal manera que ahora es parte del elenco principal. Asimismo, influencers como IShowSpeed (pactado a luchar en la edición de este año) y comediantes como Michael Che y Colin Jost han reforzado la conexión con nuevas audiencias.

El streamer Speed tendrá una lucha de relevos australianos en WrestleMania 42 | wwe.com