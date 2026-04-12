¡Listo para WrestleMania! Penta defiende exitosamente su campeonato intercontinental ante El Hijo del Vikingo

Como lo prometió, Penta fue a AAA para defender el campeonato intercontinental ante El Hijo del Vikingo, quien de ganar, se metería a la lucha de seis por dicha presea en el evento más importante de la WWE.

Todo salió conforme a los planes del Cero Miedo, pues ahora tendrá la más difícil de sus defensas cuando viaje a Las Vegas para ser parte de su segundo evento en dicha ciudad además con la misma presea como parte fundamental de su historia dentro de la empresa, pero esta vez llegando como el campeón.

Penta sigue siendo campeón intercontinental | wwe.com

El 'último boleto' a WrestleMania

A pesar de haber sido confirmada con semanas de anticipación la lucha de Penta por el campeonato intercontinental en WrestleMania ante otros seis rivales y con la estipulación de escaleras, el enmascarado debía confirmar su participación venciendo a su más reciente retador.

Es por eso que fue a AAA para defender por primera vez su cinturón en una función de la marca mexicana dirigida por Undertaker. La lucha fue por demás fantástica, demostrando que indudablemente hoy en día ellos son dos de los mejores luchadores aztecas de la actualidad, pero el final dejó con un sabor amargo al retador.

En el final, cuando Vikingo se encontraba cerca de darle un desenlace a su favor a la contienda, Mini Vikingo se acercó para darle un golpe con la presea de Penta en la cabeza, dejándolo confundido y desorientado, misma situación que aprovechó el de Ecatepec para aplicar su Mexican Destroyer con la ayuda de las cuerdas, dándole la victoria y, por ende. el pase directo a WrestleMania.

Mini Vikingo se ha convertido en una pesadilla para Hijo del Vikingo y así es como Penta retiene el Campeonato Intercontinental 🔥 #AAAenFOX pic.twitter.com/rwqdWDqxv3 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) April 12, 2026

Ya completamente confirmada su entrada al evento, se ha confirmado que defenderá su campeonato intercontinental ante cinco hombres más: Je'von Evans, Dragon Lee, Rusev, JD McDonaugh y el más reciente de todos, Rey Mysterio.

Penta defenderá en WrestleMania ante cinco rivales más | wwe.com

La Batalla de los Americanos

La edición de AAA de este sábado 11 de abril culminó con el reto de El Grande Americano sobre El Original Grande Americano, el cual ha estipulado que cuando la lucha entre ambos se de, será nada más y nada menos que en un máscara vs máscara, pero ya no hay tiempo para que eso se pueda dar en WrestleMania Vegas.

La decisión de hacer la lucha, ha llevado a los creativos a decidir que se llevará a cabo en el evento Noche de los Grandes el próximo 30 de mayo en Monterrey, Nuevo León, para demostrar de una vez por todas quién es el mejor de los Americanos.