"Amo a Penta; me encantaría enfrentarlo": Corey Graves acerca del paso del mexicano como campeón intercontinental

Uno de los luchadores más queridos en la actualidad por parte de los fanáticos en WWE es Penta, el actual campeón intercontinental, quien ha sorprendido por la cantidad de defensas de su campeonato en las últimas semanas.

Uno de los nombres que entra en la lista de fanáticos del luchador mexicano es el comentarista Corey Graves, quien en exclusiva para RÉCORD ha mencionado sentir cariño por todo lo que el 'Cero Miedo' representa en la actualidad para la lucha libre mexicana y a nivel mundial.

Penta sigue siendo campeón intercontinental | wwe.com

Un campeón que trabaja con seriedad

En la entrevista con RÉCORD, Corey Graves mencionó desconocer el camino que Penta tomaría en WrestleMania como campeón intercontinental (en el momento en el que se dio la plática); sin embargo, aseguró que se ha convertido en uno de los fans del oriundo de Ecatepec con cada una de las presentaciones que ha tenido en el elenco principal y más recientemente como campeón intercontinental.

Amo a Penta como campeón intercontinental, amo que fue a AAA y dijo que defenderá el título allá, semana a semana en Monday Night Raw. Él está muy orgulloso de ser el primer mexicano de nacimiento en ser campeón intercontinental y se toma eso muy en serio. Cualquier cosa que haga en el futuro será memorable, sin importar lo que eso sea

Corey Graves es el actual narrador de AAA en inglés | wwe.com

Tan solo unos cuantos días después de que se diera la charla con Diario RÉCORD, Penta confirmó que defenderá el campeonato intercontinental en un par de ocasiones; primer ante El Hijo del Vikingo en AAA y, la más importante de ellas, en WrestleMania en una lucha de escaleras ante Dragon Lee, Je'von Evans, Rusev y JD McDonaugh, aunque podría sumarse al menos un rival más.

"Me encantaría luchar con Penta"

Aunque mucha gente no lo recuerde bajo esa faceta, Corey Graves fue parte del elenco de luchadores de la marca NXT, pero se ha mantenido en el tiempo reciente como uno de los comentaristas de WWE y a partir de la compra de AAA, como quien lleva las emociones de los combates en inglés para el público norteamericano.

Con base en ello, su respuesta acerca de quién sería su rival idóneo de parte del elenco mexicano para un hipotético regreso al ring, sus respuestas fueron variadas, pues mencionó a algunos protagonistas de la marca como El Hijo del Vikingo, pero al ser cuestionado sobre si enfrentaría al Cero Miedo, su respuesta fue clara.

Corey Graves en el Salón de la Fama de WWE | X