¡Lo manda a callar! Penta explota contra el Grande Americano

Después de que Rayo y Bravo cayeran ante The Vanity Project en NXT Stand and Deliver 2026, El Grande Americano no se guardó nada tras quedar fuera de la lucha por el Campeonato Intercontinental en WrestleMania 42.

Todos los luchadores van a competir en WrestleMania, ¿pero y el más grande, la más grande leyenda? El Grande Americano no está

Esta lucha por el campeonato intercontinental es una gran desgracia sin el Grande Americano. Yo creo que alguien tiene que hacer algo al respecto

Penta no se queda callado y responde con todo

La respuesta no tardó en llegar y fue brutal. Penta El Zero Miedo le contestó sin filtros, aumentando los rumores de un posible 6.º integrante para la lucha de campeonato:

Penta es una opción fuerte para entrar como campeón a WrestleMania | wwe.com

La única ‘desgracia’ es que lleves esa máscara. Gánate tu lugar en WrestleMania y tal vez te la quite

El nacido en Ecatepec dejó claro que no le intimidan las palabras y que, si quiere un lugar, tendrá que demostrarlo en el ring.

Penta estrenó chamarra en su tercera defensa titular | Captura: WWE

La tensión rumbo a WrestleMania sigue creciendo

Las rivalidades para WrestleMania ya están sobre la mesa y podrían escalar en cualquier momento. Con el Campeonato Intercontinental en juego, cualquier provocación puede encender una nueva historia rumbo al evento más grande del año en la lucha libre profesional.

Logo oficial de WrestleMania 42 | wwe.com

Hasta el momento no se ha dicho nada sobre el último integrante en la lucha de escaleras por el título de Penta en WrestleMania, pero en cualquier momento todo podría cambiar.