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Lucha

¡Digno de la vitrina de los inmortales! Se revela el escenario para WrestleMania 42

Logo oficial de WrestleMania 42 | wwe.com
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:27 - 16 abril 2026
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El camino hacia el magno evento está más caliente que nunca y ahora ya está listo el escenario de Las Vegas donde se hará historia

El escenario para WrestleMania 42 está listo, así se reveló por un video en internet. Tienen una fuerte inspiración del año pasado, con la diferencia de que estará techado, la forma en la que salen los fuegos artificiales y la dinámica del evento. 

¿Cómo va la venta de los boletos? 

El camino hacia WrestleMania 42 ha tenido muchos altibajos de cara al evento más esperado de todo el año. Uno de sus mayores problemas ha sido la venta de boletos para el show. 

Cody Rhodes vs. Randy Orton en Wrestlemania 42 | WWE

Para la noche 1, que tendrá como fecha el sábado 18 de abril, tiene un registro de 42,715, mientras que para la noche 2 se registra un total de 43,394; 20,000 boletos menos que el año pasado, que fue celebrado en el mismo recinto y misma ciudad.

Para solucionar esta problemática, la WWE puso un descuento del 25% para la Noche 1, descuento que sería válido hasta el lunes 13 de abril, cosa que ayudó a mejorar las entradas un poco.

Lucha de Penta en WrestleMania 42 | WWE

¿Habrá más descuentos para los eventos de WWE?

Con información de FullfightSelection, la WWE tendría la idea de bajar los costos para SummerSlam 2026, que será celebrado en Minneapolis. La problemática de los boletos ha sido una que WWE busca corregir de cara a lo que falta del año.

De momento, WrestleMania 42 sigue siendo el evento más esperado de la semana, a pesar de la venta de los boletos, sigue siendo el evento más importante en el mundo de la lucha libre profesional. 

Poster Oficial de Summerslam 2026 l WWE
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