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Lucha

Roman Reigns explota contra CM Punk: “Tú eres la razón por la que no dejamos entrar a los fans en este negocio”

Roman Reigns enfrentará a CM Punk en WrestleMania | wwe.com
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:49 - 16 abril 2026
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El "Jefe Tribal" y el "Chicago Made" siguen calentando su rivalidad de cara a su lucha estelar para WrestleMania 42 de este domingo

Roman Reigns subió un video a sus redes sociales donde se queja por todo lo que CM Punk dice de él; el Jefe Tribal no se guardó absolutamente nada contra el Campeón Mundial Pesado, recriminando a Punk que se jacta de ser un campeón defensor cuando solo ha tenido 3 defensas en todo el tiempo que ha portado el cinturón.

Defendiste el título 3 veces. Lo has tenido todo el año. No eres un campeón luchador, ni siquiera eres un luchador; ya vimos cómo terminó eso

Roman deja en claro que no son iguales

El samoano siguió recriminando a Punk; a pesar de que el “Chicago Made” sea el campeón, existe una brecha entre ellos dos, algo que Punk ha sido muchas veces a lo largo de su rivalidad, de ser un luchador presente y para los fans.

No tienes ese tipo de confianza porque no eres el tipo de hombre que soy. No estás hecho de la misma pasta. Me vuela la cabeza que pienses que somos jodidamente iguales…

¿En qué sentido? Solo tomará un par de minutos para que todo el mundo vea que no hay manera de que podamos estar al mismo nivel

“Eres una mierda, una vergüenza”

Roman terminó el video resaltando que Punk incrimina al samoano por ser “mimado” por la industria donde le han regalado todas las oportunidades de su carrera, pero el "Jefe Tribal" respondió de forma todavía más contundente.  

Mimado... toda la industria te mima, solo por tenerte en ella. Hablas de los viejos; esos eran los tipos duros. Ya vimos lo que pasa cuando intentas ser un tipo duro

Pusimos toda nuestra reputación, todo el arte en juego por ti, porque ¿qué? ¿Cien mil fans de internet te adoran? Desde el principio, volvamos a tus días en el circuito independiente: eras una mierda, una vergüenza

No hay ni una sola leyenda en mi familia que te respete. Tú eres la razón por la que no dejamos entrar a los fans en este negocio. Deja de hablar de mi maldito nombre
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