WrestleMania 42: Roman Reigns, el gran main eventer en la historia de WWE

Roman Reigns sigue extendiendo su registro de main events en WrestleMania, siendo el luchador con más actuaciones en este escenario en el evento deportivo más grande de todos en la lucha libre profesional.

El samoano ha tenido una carrera más que condecorada dentro de la WWE, donde no solo ha ganado campeonatos importantes y momentos memorables, sino siendo el luchador con más eventos estelares en la vitrina de los inmortales.

Los main events de Roman Reigns en WrestleMania

A lo largo de su carrera en WWE, Roman Reigns ha encabezado algunos de los combates más importantes en la historia de WrestleMania, acumulando hasta ahora 10 eventos estelares.

Roman Reigns se proclamó como ganador | WWE

WrestleMania 31 (2015) – vs. Brock Lesnar (Rollins canjea MITB). WrestleMania 32 (2016) – vs. Triple H por el campeonato de la WWE. WrestleMania 33 (2017) – vs. The Undertaker. WrestleMania 34 (2018) – vs. Brock Lesnar por el campeonato Universal de la WWE. WrestleMania 37 – Night 2 (2021) – vs. Edge vs. Daniel Bryan por el campeonato Universal de la WWE. WrestleMania 38 – Night 2 (2022) – vs. Brock Lesnar (Winner Takes All). WrestleMania 39 – Night 2 (2023) – vs. Cody Rhodes por el campeonato de la WWE. WrestleMania 40 – Night 1 (2024) – Roman Reigns & The Rock vs. Cody Rhodes & Seth Rollins. WrestleMania 40 – Night 2 (2024) – vs. Cody Rhodes por el campeonato de la WWE. WrestleMania 41 (2025) – vs. CM Punk vs. Seth Rollins.

Roman Reigns es la superestrella con más eventos estelares en toda la historia de la WWE, con 10 y próximamente con 11 en WrestleMania 42 cuando enfrente a CM Punk por el campeonato mundial pesado de la WWE.

Roman Reigns enfrentará a CM Punk en WrestleMania | wwe.com

Luchadores con más Main Events en WrestleMania

Con el próximo evento estelar de Roman Reigns en el evento más grande de lucha libre, muchos fanáticos se preguntan cómo va el listado de luchadores con más luchas en este escenario.

Luchador Main Events Roman Reigns 11 Hulk Hogan 8 Triple H 7 The Rock 6 Shawn Michaels 5 John Cena 5 Undertaker 5 Brock Lesnar 5 Stone Cold 4