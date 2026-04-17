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Lucha

Penta 'reta' a Rey Mysterio en WrestleMania 42: “Este es mi momento”

Penta con Rey Myesterio en Royal Rumble | CAPTURA DE PANTALLA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:20 - 17 abril 2026
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El luchador mexicano dejó claro que respeta a Rey Mysterio, pero busca marcar su propio legado en WWE

Penta 'encendió' la previa de WrestleMania 42 al lanzar un mensaje sobre su deseo de enfrentarse a Rey Mysterio en una lucha de escaleras, donde pondrá en juego el Campeonato Intercontinental.

En entrevista con ESPN, Penta dejó claro que, aunque reconoce la grandeza del histórico enmascarado, su objetivo es escribir su propia historia dentro de WWE.

Penta quiere demostrar que es el presente de WWE

Existe un Rey Mysterio, es una leyenda, el mejor de todos los tiempos, tiene todo mi respeto y amor. Yo lo dije cuando llegué aquí: ‘Yo no quiero ser el siguiente Rey Mysterio, yo quiero ser el primer Penta que existe en WWE’
Rey Mysterio y Penta fueron el 1 y el 2 de la edición de 2025 | wwe.com

Penta quiere demostrar que es el presente de WWE. El mexicano también explicó que no busca compararse con nadie, sino diferenciarse dentro del roster y asumir los retos más complicados.

Porque a Rey Mysterio nadie le va a quitar su lugar, es una leyenda, pero Penta es diferente; yo no soy y ni quiero ser la copia de él

Además, dejó en claro su mentalidad de cara al combate:

Yo soy fiel creyente de que las cosas que realmente valen la pena son difíciles. ¿Por qué no meter a 5 de los mejores del roster de la WWE y por qué no incluir al mejor de todos los tiempos?
Penta Zaro Miedo en Royal Rumble | CAPTURA DE PANTALLA

Finalmente, lanzó el mensaje más directo rumbo al evento:

Quiero enfrentarme a Rey Mysterio arriba de la escalera y decirle ‘este es mi momento’; Penta es el presente. Rey Mysterio es, fue y será siempre el mejor, pero solo hay un Penta y a lo mejor trae cosas diferentes al juego
Penta y Rey Mysterio en el último Raw del 2025 | wwe.com
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