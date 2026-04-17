WrestleMania 42: Randy Orton y otros luchadores que salieron a La Vitrina de los Inmortales lesionados

Llegar a WrestleMania es el honor más grande para un luchador dentro de WWE, por lo que hacerlo lesionado es un escenario poco común, pero que ha ocurrido en distintas ocasiones a lo largo de la historia.

En la antesala de WrestleMania 42, el caso de Randy Orton ha encendido las alarmas, ya que llega con molestias físicas y su participación aún no está completamente asegurada.

Randy Orton atacando brutalmente a Cody Rhodes | Captura de Pantalla WWE

Leyendas que arriesgaron todo en WrestleMania

Leyendas que arriesgaron todo en WrestleMania Uno de los casos más recordados es el de Kurt Angle en WrestleMania XIX (2003), cuando enfrentó a Brock Lesnar con una grave lesión en el cuello que incluso requería cirugía.

Kurt Angle hace su entrada al ring | TNA

Otro momento icónico fue el de Daniel Bryan en WrestleMania 30, quien tras su combate ante Triple H llegó muy lastimado del hombro a la lucha estelar ante Orton y Batista.

Por su parte, John Cena también ha sido protagonista de varios WrestleMania en condiciones físicas complicadas, lidiando con problemas en el cuello y hombros a lo largo de su carrera.

John Cena: la última lucha y todo lo que debes saber del torneo "The Last Time is Now" | WWE

Randy Orton, la incógnita rumbo a WrestleMania 42

El caso más reciente es el de Randy Orton, quien llega a WrestleMania 42 con una lesión que pone en duda su aparición en el evento más importante del año para WWE.

Así, a lo largo de los años, varias superestrellas han demostrado que WrestleMania está por encima de cualquier dolor, dejando claro el nivel de compromiso que implica subir a “La Vitrina de los Inmortales”.