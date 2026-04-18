Randy Orton explota contra Cody Rhodes y lanza advertencia antes de WrestleMania 42

Randy Orton está listo para uno de los combates más importantes de su carrera cuando enfrente a Cody Rhodes por el Campeonato de WWE en WrestleMania 42, donde serán el evento estelar de la Noche 1.

“La Víbora” dejó claro que este combate no solo es por el título, sino por algo mucho más personal: su legado dentro de la empresa.

.@RandyOrton is confident he's taking No. 15 home TOMORROW at WrestleMania 😤 pic.twitter.com/HRtvi2jWZX — WWE (@WWE) April 18, 2026

Orton respalda a Pat McAfee y marca distancia con Cody

Durante sus declaraciones, Orton sorprendió al destacar el papel de Pat McAfee en su carrera, dejando en segundo plano a su rival.

Yo quise que Pat estuviera conmigo. Pat, me agrada. No porque me dice lo que quiero oír, sino lo que necesito escuchar

Randy fue directo al hablar de Cody Rhodes: "Lo único que Cody Rhodes hace es tomar, tomar, tomar. Pat McAfee ha hecho más por mí, por mi carrera, por mi legado que Cody Rhodes ha hecho en la mitad de una vida”.

Randy Orton y Pat McAfee se han unido rumbo a WrestleMania | wwe.com

Orton asegura que reparará su legado en WrestleMania 42. El luchador también respondió a quienes cuestionan el impacto de sus decisiones recientes en su carrera.

Cody piensa que traer a McAfee hacía esto lastima mi legado? No, Cody, estás equivocado. Ayudarte a ti estos 2 últimos años ha lastimado más mi legado que cualquier cosa

Con la mirada puesta en el evento estelar, lanzó su advertencia final:

Mañana. Noche 1. Main Event de WrestleMania 42: Voy a arreglarlo, voy a reparar lo malo y voy a arreglar mi legado. Voy a tomar el número 15 donde pertenece

Randy Orton atacando brutalmente a Cody Rhodes | Captura de Pantalla WWE

Randy Orton no habló de su lesión rumbo a WrestleMania 42

A pesar de las dudas que existen sobre su estado físico, Orton evitó completamente referirse a la lesión con la que llega al evento, manteniendo el enfoque únicamente en su combate ante Cody Rhodes.