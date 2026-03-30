¡Oficial! NFL confirma el Allegiant Stadium en Las Vegas como sede del Super Bowl LXIII

Es oficial, Las Vegas volverá a ser sede de un Super Domingo y recibirá el Super Bowl LXIII, es decir, en 2029, según confirmó la NFL este lunes. Será la segunda ocasión en los últimos cinco años que la Ciudad del Pecado reciba este importante evento deportivo.

En 2024, en la edición 58 del Super Bowl, el Allegiant Stadium -casa de Las Vegas Raiders- recibió el partido de los Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers. Dicho encuentro lo ganó el equipo de Patrick Mahomes 25-22.

Panorámica del Allegiant Stadium en la NFL | AP

Las Vegas, sede elegida desde días antes

Desde la semana pasada, distintos reportes apuntaron a que la ciudad en Nevada sería la sede del Super Bowl en 2029. Sin embargo, fue hasta esta semana que se llevó a cabo la reunión y votación en Phoenix, como un acto meramente protocolario para confirmar la sede.

De acuerdo con ESPN, uno de los motivos por los cuales se eligió el Allegiant Stadium es que, tanto el inmueble como la ciudad son del agrado de la NFL. Lo anterior por la moderindad y la capacidad del mismo, de 65 mil personas.

Panorámica del Allegiant Stadium con un letrero del Super Bowl LVIII | AP

¿Dónde se llevarán a cabo los próximos Super Bowls?

El próximo Super Bowl LXI, programado para el 14 de febrero de 2027, se celebrará en el SoFi Stadium. Será la segunda ocasión en seis años que la casa de Los Ángeles Rams y los Chargers reciba el juego por el título, luego de que en 2022 fue testigo de la victoria de los Rams 23-20 frente a los Cincinnati Bengals.

Mientras que en 2028, para el Super Bowl LXII, la sede será el Mercedes-Benz Stadium, casa de los Atlanta Falcons. La última vez que este escenario recibió un juego de Super Domingo fue en 2019, cuando los New England Patriots vencieron 13-3 a los Rams en el Super Bowl LIII.