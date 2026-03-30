NFL: El origen del Draft, el día que cambió el destino de la liga

El Draft de la NFL es hoy un espectáculo global que detiene el mundo del deporte, pero su nacimiento fue una medida desesperada para salvar a una liga que se hundía en la desigualdad financiera y deportiva. Fue el 8 de febrero de 1936, en el hotel Ritz-Carlton de Filadelfia, cuando se celebró la primera selección de jugadores universitarios, un evento que transformaría el fútbol americano profesional para siempre.

Antes de esta fecha, la NFL operaba bajo un sistema de libre mercado absoluto. Los jugadores que terminaban su etapa colegial podían firmar con el equipo que desearan, lo que provocaba que las franquicias con mayor capital y éxito, como los Chicago Bears y los New York Giants, acapararan a todo el talento disponible. Los equipos pequeños no tenían herramientas para competir, lo que generaba una brecha deportiva insalvable y ponía en riesgo la existencia de varias plazas.

Logo de la NFL | AP

LA MENTE MAESTRA DETRÁS DEL DRAFT

El arquitecto de este sistema fue Bert Bell, quien en ese entonces era dueño de los Philadelphia Eagles. Tras ver cómo su equipo sufría pérdidas económicas y derrotas constantes, Bell convenció a los demás propietarios de que la única forma de sobrevivir era mediante la paridad. Su argumento fue contundente: la liga solo sería tan fuerte como su eslabón más débil, y para fortalecer a los equipos del fondo, estos debían tener la prioridad al elegir a los mejores prospectos provenientes de las universidades.

En aquel primer Draft de 1936, se seleccionaron 81 jugadores en nueve rondas. La primera selección global fue Jay Berwanger, una estrella de la Universidad de Chicago y ganador del Trofeo Heisman. Sin embargo, Berwanger nunca jugó un solo minuto en la NFL; las exigencias económicas del jugador y la baja rentabilidad de los salarios de la época hicieron que prefiriera dedicarse a la venta de plásticos y espumas de goma, marcando una anécdota curiosa en el inicio de esta tradición.

Tuvieron que pasar tres décadas y no fue sino hasta 1967, que se llevó a cabo el primer Draft conjunto de la NFL y la AFL. Un año antes, ambas ligas llegaron a un acuerdo de fusión y unas semanas después del primer Super Bowl de la historia, se llevó a cabo el primer Draft combinado en la ciudad de Nueva York.

Primer draft conjunto NFL y AFL | AP

LA EVOLUCIÓN DEL DRAFT DE LA NFL

A lo largo de las décadas, el Draft ha mutado de una reunión privada en un hotel a un evento itinerante de tres días que atrae a millones de espectadores. El principio básico se mantiene intacto: el orden de selección es inverso a la posición en la tabla de la temporada anterior. Los equipos que no logran clasificar a la postemporada ocupan los primeros 18 turnos, mientras que el resto se define según el avance en los playoffs, dejando el último lugar de la primera ronda para el campeón del Super Bowl.

Para que un prospecto sea elegible, debe cumplir con la norma de haber terminado la preparatoria hace al menos tres años, lo que garantiza que la mayoría de los seleccionados tengan una formación sólida en el sistema de la NCAA. Actualmente, el proceso incluye siete rondas de selección, donde cada equipo cuenta con un tiempo determinado (10 minutos en la primera ronda) para entregar su tarjeta con el nombre del elegido, un periodo de alta tensión donde los intercambios de turnos y jugadores veteranos son moneda corriente.

Draft de la NFL | AP

BÚSQUEDA DE LA PARIDAD EN LA LIGA

El sistema de selección no solo distribuye talento, sino que define la planeación financiera de las organizaciones. Gracias a las rondas complementarias, que la liga otorga a equipos que pierden jugadores valiosos en la agencia libre, y a la estricta escala salarial para los novatos, el Draft permite que una franquicia en crisis pueda reconstruirse por completo en un ciclo de tres a cinco años si logra elegir correctamente a sus futuras estrellas.

Hoy en día, el Draft es el corazón de la temporada baja. Es el momento donde las esperanzas de las aficiones se renuevan y donde los gerentes generales ponen a prueba meses de visorías y análisis de datos. Lo que comenzó como una reunión técnica para evitar la quiebra de equipos pequeños, se ha consolidado como el mecanismo de equilibrio más perfecto en el deporte profesional, asegurando que cada septiembre, todos los equipos tengan, al menos en el papel, una oportunidad de alcanzar la gloria.