Joey Browner, histórico profundo de los Vikings, fallece a los 65 años

Los Minnesota Vikings anunciaron por medio de un comunicado en sus redes sociales el fallecimiento de Joey Browner, uno de los defensivos más dominantes en la historia del equipo. La franquicia anunció el deceso el domingo 29 de marzo, aunque ocurrió el sábado 28 de marzo; tenía 65 años.

"La noticia prolongó un fin de semana sombrío para la franquicia. El fallecimiento de Browner se anunció el domingo, un día después del fallecimiento del apoyador central de los Vikings, Jeff Siemon, quien fue incluido junto con Browner en la lista de los 50 mejores jugadores de los Vikings en 2010", comentó el equipo por medio de un comunicado.

Joey Browner, de Minnesota, y Ozzie Newsome, de Cleveland | AP

La carrera de Joey Browner

El profundo fue seleccionado en la posición 19 de la primera ronda del Draft de 1983, proveniente de la Universidad de Carolina del Sur (USC). Joey Browner y Harrison Smith -jugador en activo de los Minnesota Vikings- son los únicos safeties seleccionados en primera ronda en la historia de la franquicia.

Ya establecido en la franquicia vikinga, Joey Browner se convirtió en uno de los más grandes símbolos de la misma, con un dominio total de la posición. El profundo fue seleccionado tres veces al equipo All-Pro, además de que estuvo en seis Tazones de los Profesionales.

Joey Browner logró un total de 37 intercepciones -tres de ellas terminaron en pick-six- y 17 balones forzados, en los 138 partidos (115 como titular) en la franquicia. Durante nueve temporadas, Browner se convirtió en un símbolo y, como un auténtico vikingo, se ganó su lugar en el Valhalla.

Joey Browner y demás leyendas de la NFL en 2010 | AFP

¿Cómo fue la última temporada de Joey Browner en la NFL?

Después de nueve temporadas con los Minnesota Vikings, Browner se marchó a Florida, con rumbo a los Tampa Bay Buccaneers. Con dicha franquicia, el defensivo solamente jugó siete partidos, para después poner fin a su carrera-

Las 37 intercepciones de Joey Browner lo ubican en el quinto lugar de todos los tiempos en la historia de los Minnesota Vikings, siendo una de las tantas razones por las que fue incluido en el Anillo de Honor de la franquicia. El profundo ocupó la cuarta posición por mucho tiempo, sin embargo, el propio Harrison Smith lo superó en la pasada temporada de la NFL.