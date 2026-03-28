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NFL

Fallece Barret Robbins, exjugador de los Raiders, a los 52 años

Barret Robbins, excentro de los Raiders | AP
Emiliano Arias Pacheco 19:12 - 27 marzo 2026
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El centro es recordado por desaparecer una noche antes Super Bowl XXXVII

Barret Robbins, exjugador y centro de los Raiders, falleció el pasado 26 de marzo, a los 52 años de edad. Tim Brown, exreceptor y miembro del Salón de la Fama, anunció el suceso por medio de sus redes sociales, de quien fue su compañero en Oakland.

"¡Buenas noches! Con gran pesar les informo que acabo de recibir una llamada de Marissa Robbins informando que el centro All-Pro de los Raiders, Barret Robbins, falleció durante la noche. Afortunadamente, falleció pacíficamente mientras dormía", comenzó Tim Brown.

Brown, quien jugó 17 años en la franquicia de los Malosos, también recordó que la carrera -y la vida- de Robbins nunca fue la misma después de los sucesos del Super Bowl XXXVII. "Por favor, oren por sus hijas, su familia y muchos compañeros de equipo que se verán afectados por esto. Es lamentable que su vida nunca volvió a ser la misma después de que no se le permitiera jugar en el Super Bowl. Descansa en paz, BR, ¡te lo mereces!"

Barret Robbins, excentro de los Raiders | AP

¿Qué pasó en el Super Bowl XXXVII?

La franquicia de los Raiders disputó su último Super Bowl en el 2003, ante los Tampa Bay Buccaneers. Aunque el encuentro tuvo algo de paridad, la realidad es que los de Florida dominaron; aunque la historia que se llevó las primeras planas fue la de Barret Robbins.

El excentro, quien jugó todos los partidos de la Temporada 2002 y fue elegido al Tazón de los Profesionales, desapareció sin dejar rastro una noche antes del partido ante Tampa Bay. Bill Callahan, entrenador en jefe de los Raiders en ese entonces, declaró que el jugador regresó en un estado incoherente y no pudo disputar el encuentro.

Robbins declaró tiempo después que no tomó su medicación contra el trastorno bipolar y la depresión. Tras ese momento no fue el mismo y terminó por retirarse de la NFL meses después; aunque terminó enfrentado diversos problemas legales.

Barret Robbins, excentro de los Raiders | AP

Los Raiders se despiden de Barret Robbins

La franquicia de los Malosos se tomó el tiempo de despedirse de Barret Robbins, por medio de un comunicado. Los Raiders mostraron su apoyo a la familia y recordaron su legado con el equipo malo de la NFL, con el que jugó toda su vida.

"La familia de los Raiders lamenta profundamente el fallecimiento de Barret Robbins. Seleccionado por Oakland en la segunda ronda del draft de 1995, procedente de TCU, fue uno de los mejores centros de la liga durante sus nueve temporadas con los Raiders, obteniendo honores de All-Pro del primer equipo y siendo seleccionado para el Pro Bowl en 2002. Jugó 121 partidos en su carrera, 105 de ellos como titular, todos con el equipo. Toda la afición de los Raiders acompaña a la familia y amigos de Barret en este difícil momento con sus pensamientos y condolencias", comentó el equipo. 
Barret Robbins, excentro de los Raiders | AFP
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