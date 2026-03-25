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Puka Nacua es demandado por presunto comentario antisemita y morder a mujer

Puka Nacua afronta demanda por agresión | AP
Puka Nacua afronta demanda por agresión | AP
Associated Press (AP) 17:39 - 25 marzo 2026
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El receptor de Los Ángeles Rams sigue estando bajo los reflectores fuera de la temporada

El receptor estrella de los Rams de Los Ángeles, Puka Nacua, fue demandado por agresión y lesiones por una mujer que afirma que él hizo una declaración antisemita y la mordió en el hombro en la víspera de Año Nuevo.

La demanda civil se presentó esta semana en Los Ángeles, según TMZ. La querella también menciona violencia de género y negligencia.

Puka Nacua | AP

La demandante, Madison Atiabi, y su abogado, Joseph Kar, sostienen que Nacua hizo una exclamación antisemita que le causó angustia emocional cuando estaban juntos en Century City. Ella afirma que Nacua la mordió y le dejó marcas de dientes en el hombro cuando más tarde esa noche iban juntos en una furgoneta, y asegura que Nacua también mordió el pulgar de una amiga suya.

El abogado de Nacua, Levi McCathern, ya ha negado enérgicamente que Nacua haya hecho declaraciones antisemitas. Describió las mordidas como “juegos bruscos”.

La demandante reveló mordida del receptor de los Ángeles | TMZ

Nacua ya había ofrecido una disculpa en diciembre del año pasado tras realizar un gesto que se apoya en estereotipos antisemitas mientras aparecía en una transmisión en vivo por internet.

Ha sido uno de los receptores más productivos en la historia de la NFL en sus primeras tres temporadas con los Rams, que lo seleccionaron procedente de BYU en 2023 con la última selección de la quinta ronda del Draft. Lideró la liga con 129 recepciones la temporada pasada, al acumular 1,715 yardas y 10 touchdowns, antes de volver a encabezar la NFL en los playoffs con 24 recepciones para 332 yardas y dos anotaciones.

Nacua es elegible para firmar una extensión de contrato con los Rams en esta temporada baja, que sin duda lo convertiría en uno de los receptores mejor pagados en la historia de la NFL, pero los Rams no han anunciado ningún avance sobre un nuevo acuerdo.

Puka Nacua con los Rams I AP
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