Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¡El mejor del año! Matthew Stafford gana el MVP de la temporada 2025

Matthew Stafford gana el MVP de la temporada 2025 | X @NFL
Matthew Stafford gana el MVP de la temporada 2025 | X @NFL
Mario Ángel Guzmán Domínguez 22:09 - 05 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mariscal de campo de los Rams ganó por primera vez el premio de la NFL

Matthew Stafford se llevó el MVP de la NFL. Luego de 17 temporadas en la liga, el veterano mariscal de campo de los Los Angeles Rams consiguió la mejor actuación de su carrera en una campaña regular para ser reconocido como el Jugador Más Valioso, superando por un solo voto (24-23) a Drake Maye, quien este domingo buscará ganar el Super Bowl LX.

Stafford demostró su madurez para guiar a los Rams hasta la Final de Conferencia, tras una temporada regular en la que lideró la NFL con 4,707 yardas aéreas y 46 touchdowns. La última vez que un jugador de 37 años ganó el premio al Jugador Más Valioso fue en 1963, cuando Y.A. Tittle lo consiguió, incluso antes de que se disputara el primer Super Bowl.

Stafford ganó el premio por primera vez en su carrera | AP

Luego de liderar la NFL con 1,793 yardas recibidas en temporada regular, Jaxson Smith-Njigba, receptor de los Seattle Seahawks, fue nombrado oficialmente Jugador Ofensivo del Año. En apenas su tercera temporada como profesional, el ex Buckeye superó con creces el récord de la franquicia que pertenecía a DK Metcalf (1,303 yardas) y ahora busca comandar a Seattle rumbo a la conquista del Super Bowl.

Los Patriots se encuentran de fiesta, y no solamente por estar en el Super Bowl LX. El trabajo de su cuerpo técnico fue reconocido con Mike Vrabel y Josh McDaniels, quienes se llevaron los premios a Entrenador del Año y Entrenador Asistente del Año, respectivamente, luego de llevar al equipo de una marca de 4-13 a un impresionante 13-4, regresando así al escenario grande de la NFL.

Njigba es la nueva figura del equipo | AP

El premio al Jugador Defensivo del Año fue para Myles Garrett, quien esta temporada estableció un récord con 23 capturas en una sola campaña, igualando la marca impuesta por Michael Strahan en 2001 y que T.J. Watt también alcanzó en 2021. Esta es la segunda ocasión que el defensivo de los Cleveland Browns conquista el galardón, convirtiéndose además en apenas el segundo jugador en ganarlo de manera unánime, junto a J.J. Watt en 2014.

Por su parte, Christian McCaffrey, quien en 2024 atravesó una temporada marcada por lesiones que lo alejaron del emparrillado durante 13 partidos, regresó en 2025 para liderar a unos San Francisco 49ers diezmados por las bajas. Aun así, el equipo logró avanzar hasta la Ronda Divisional, en gran parte gracias al corredor, quien lideró la NFL en yardas por recepción para un running back con 924 en 102 recepciones, además de siete touchdowns. Por ello, fue reconocido con el premio al Regreso del Año.

Myles Garrett acecha un nuevo récord | AP

GANADORES DE LOS PREMIOS NFL HONORS

  • Matthew Stafford – Jugador Más Valioso

  • Jaxson Smith-Njigba – Jugador Ofensivo del Año•

  • Mike Vrabel – Entrenador del Año

  • Myles Garrett – Jugador Defensivo del Año

  • Josh McDaniels – Entrenador Asistente del Año

  • Tetairoa McMillan – Novato Ofensivo del Año

  • Joe Thuney – Protector del Año

  • Christian McCaffrey – Regreso del Año

  • Budda Baker – Art Rooney Award (Deportividad)

  • Bobby Wagner – Walter Payton Hombre del Año

MIEMBROS AL SALÓN DE LA FAMA

Durante los NFL Honors, además de reconocer a lo mejor de la Temporada 2025, la liga también celebra la trayectoria de figuras históricas y anuncia a los nuevos miembros del Salón de la Fama, quienes serán inmortalizados en Canton, Ohio, con una ceremonia que se realiza durante el primer juego de la pretemporada.

La NFL dio la bienvenida este año al mariscal de campo Drew Brees, el corredor Roger Craig, el receptor abierto Larry Fitzgerald, el apoyador Luke Kuechly y el pateador Adam Vinatieri.

Fachada del Salón de la Fama en Canton, Ohio | NFL HALL OF FAME
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
23:02 ¡Sigue el dominio! Tigres remonta y golea a Cruz Azul en la Jornada 7 del Clausura
22:44 Fin de semana frío en la CDMX: se prevén lluvias y heladas
22:27 Detienen otra vez al “Farrukito de Tepito”; le aseguran arma y diversas drogas
22:16 Serie del Caribe 2026: Así se jugarán las Semifinales del torneo de Beisbol
22:09 ¡El mejor del año! Matthew Stafford gana el MVP de la temporada 2025
22:08 UNAM lanza curso gratis para administrar tu dinero y salir de deudas
21:21 Los Dallas Cowboys jugarán en Río de Janeiro en 2026
21:02 ¡Será convocado! Álvaro Fidalgo estará con la Selección Mexicana para los partidos de marzo
20:42 Zócalo CDMX se llenará con más de 10 mil flores: Así será el Jardín del Buen Amor
20:37 "Nunca dejes de soñar": Diana Flores tras recibir el premio a la Mujer del Año
Tendencia
1
Futbol ¡Refuerzo azulcrema! América ficha importante delantero de la MLS
2
Futbol ¡Será convocado! Álvaro Fidalgo estará con la Selección Mexicana para los partidos de marzo
3
Futbol ¡OFICIAL! Vicente Sánchez regresa a los banquillos y dirigirá a Emelec
4
Futbol ¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
5
Futbol Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
6
Empelotados ¿Lamine Yamal es de Tigres? El guiño de su papá, Mounir Nasraoui que volvió locos a los felinos
Te recomendamos
Tigres Femenil goleó a Cruz Azul | MEXSPORT
Futbol
05/02/2026
¡Sigue el dominio! Tigres remonta y golea a Cruz Azul en la Jornada 7 del Clausura
Fin de semana frío en la CDMX: se prevén lluvias y heladas
Contra
05/02/2026
Fin de semana frío en la CDMX: se prevén lluvias y heladas
Detienen otra vez al “Farrukito de Tepito”; le aseguran arma y diversas drogas
Contra
05/02/2026
Detienen otra vez al “Farrukito de Tepito”; le aseguran arma y diversas drogas
Serie del Caribe 2026 ya tiene sus cuatro semifinalistas | MEXSPORT
Beisbol
05/02/2026
Serie del Caribe 2026: Así se jugarán las Semifinales del torneo de Beisbol
Matthew Stafford gana el MVP de la temporada 2025 | X @NFL
NFL
05/02/2026
¡El mejor del año! Matthew Stafford gana el MVP de la temporada 2025
UNAM lanza curso gratis para administrar tu dinero y salir de deudas
Contra
05/02/2026
UNAM lanza curso gratis para administrar tu dinero y salir de deudas