¡El mejor del año! Matthew Stafford gana el MVP de la temporada 2025

Matthew Stafford se llevó el MVP de la NFL. Luego de 17 temporadas en la liga, el veterano mariscal de campo de los Los Angeles Rams consiguió la mejor actuación de su carrera en una campaña regular para ser reconocido como el Jugador Más Valioso, superando por un solo voto (24-23) a Drake Maye, quien este domingo buscará ganar el Super Bowl LX.

Stafford demostró su madurez para guiar a los Rams hasta la Final de Conferencia, tras una temporada regular en la que lideró la NFL con 4,707 yardas aéreas y 46 touchdowns. La última vez que un jugador de 37 años ganó el premio al Jugador Más Valioso fue en 1963, cuando Y.A. Tittle lo consiguió, incluso antes de que se disputara el primer Super Bowl.

Stafford ganó el premio por primera vez en su carrera | AP

Luego de liderar la NFL con 1,793 yardas recibidas en temporada regular, Jaxson Smith-Njigba, receptor de los Seattle Seahawks, fue nombrado oficialmente Jugador Ofensivo del Año. En apenas su tercera temporada como profesional, el ex Buckeye superó con creces el récord de la franquicia que pertenecía a DK Metcalf (1,303 yardas) y ahora busca comandar a Seattle rumbo a la conquista del Super Bowl.

Los Patriots se encuentran de fiesta, y no solamente por estar en el Super Bowl LX. El trabajo de su cuerpo técnico fue reconocido con Mike Vrabel y Josh McDaniels, quienes se llevaron los premios a Entrenador del Año y Entrenador Asistente del Año, respectivamente, luego de llevar al equipo de una marca de 4-13 a un impresionante 13-4, regresando así al escenario grande de la NFL.

Njigba es la nueva figura del equipo | AP

El premio al Jugador Defensivo del Año fue para Myles Garrett, quien esta temporada estableció un récord con 23 capturas en una sola campaña, igualando la marca impuesta por Michael Strahan en 2001 y que T.J. Watt también alcanzó en 2021. Esta es la segunda ocasión que el defensivo de los Cleveland Browns conquista el galardón, convirtiéndose además en apenas el segundo jugador en ganarlo de manera unánime, junto a J.J. Watt en 2014.

Por su parte, Christian McCaffrey, quien en 2024 atravesó una temporada marcada por lesiones que lo alejaron del emparrillado durante 13 partidos, regresó en 2025 para liderar a unos San Francisco 49ers diezmados por las bajas. Aun así, el equipo logró avanzar hasta la Ronda Divisional, en gran parte gracias al corredor, quien lideró la NFL en yardas por recepción para un running back con 924 en 102 recepciones, además de siete touchdowns. Por ello, fue reconocido con el premio al Regreso del Año.

Myles Garrett acecha un nuevo récord | AP

GANADORES DE LOS PREMIOS NFL HONORS

Matthew Stafford – Jugador Más Valioso

Jaxson Smith-Njigba – Jugador Ofensivo del Año•

Mike Vrabel – Entrenador del Año

Myles Garrett – Jugador Defensivo del Año

Josh McDaniels – Entrenador Asistente del Año

Tetairoa McMillan – Novato Ofensivo del Año

Joe Thuney – Protector del Año

Christian McCaffrey – Regreso del Año

Budda Baker – Art Rooney Award (Deportividad)

Bobby Wagner – Walter Payton Hombre del Año

MIEMBROS AL SALÓN DE LA FAMA

Durante los NFL Honors, además de reconocer a lo mejor de la Temporada 2025, la liga también celebra la trayectoria de figuras históricas y anuncia a los nuevos miembros del Salón de la Fama, quienes serán inmortalizados en Canton, Ohio, con una ceremonia que se realiza durante el primer juego de la pretemporada.

La NFL dio la bienvenida este año al mariscal de campo Drew Brees, el corredor Roger Craig, el receptor abierto Larry Fitzgerald, el apoyador Luke Kuechly y el pateador Adam Vinatieri.